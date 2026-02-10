تقرير: نابولي يحصل على 5.5 مليون يورو بعد تفعيل بند شراء سيميوني

ضمن نادي نابولي الحصول على 5.5 مليون يورو بعد تفعيل بند أحقية الشراء الإلزامي في عقد إعارة جيوفاني سيميوني إلى تورينو.

ويأتي ذلك عقب مشاركة اللاعب في مباراة فريقه أمام فيورنتينا، والتي انتهت بالتعادل 2-2 في الدوري الإيطالي.

وكشف تقرير صحيفة كالتشيو ميركاتو، أن تورينو فعّل بند الشراء الإلزامي بعد أول مباراة للفريق في شهر فبراير.

وهو الشرط المنصوص عليه في الاتفاق مع نابولي، والذي تحقق خلال مواجهة فيورنتينا.

وبموجب هذا البند، يلتزم تورينو بدفع 5.5 مليون يورو لصالح نابولي، بالإضافة إلى حوافز متغيرة تصل إلى مليون يورو، يسهل تحقيقها.

وكان تورينو قد دفع في وقت سابق 1.5 مليون يورو للحصول على خدمات المهاجم الأرجنتيني على سبيل الإعارة خلال موسم 2025-2026.

ويقدم جيوفاني سيميوني مستويات مقبولة مع تورينو هذا الموسم، حيث سجل 5 أهداف خلال 18 مباراة خاضها في الدوري الإيطالي.

وساهم ذلك في إقناع النادي بتفعيل بند الشراء وتحويل الإعارة إلى انتقال دائم.

ويلعب جيوفاني سيميوني صاحب الـ 30 عاما في مركز المهاجم.

ومنذ انتقاله من ريفير بليت الأرجنتيني إلى جنوى الإيطالي خاض تجارب إيطالية متعددة إذ لعب مع فيورنتينا وكالياري وفيرونا ونابولي وأخيرا تورينو.