اسكواش - أمينة عرفي وكريم عبد الجواد يتأهلان لنصف نهائي ويندي سيتي

حسم الثنائي أمينة عرفي وكريم عبد الجواد تأهله إلى نصف نهائي بطولة ويندي سيتي المفتوحة المقامة بولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتعتبر ويندي سيتي واحدة من البطولات الكبرى في الموسم.

وبذلك يتواجد خمسة لاعبين مصريين في نصف نهائي منافسات ويندي سيتي.

وتغلبت أمينة عرفي على الأمريكية أماندا صبحي بثلاثة أشواط دون مقابل.

بينما نجح كريم عبد الجواد في التغلب على الفرنسي فيكتور كروين بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

موعد مباريات نصف النهائي: (بداية من الساعة 1 فجر الأربعاء)

هانيا الحمامي × نور الشربيني

مصطفى عسل × الفرنسي جريجور مارش

أمينة عرفي × الأمريكية أوليفيا ويفر

كريم عبد الجواد × النيوزلندي بول كول

وحصل الثنائي علي فرج ونور الشربيني على لقب النسخة الأخيرة من البطولة والتي أقيمت في 2024.

وكان علي فرج أعلن اعتزاله الموسم الماضي.