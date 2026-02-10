مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا بالإجماع على عدم تخصيص ميزانية لدعم فريق السلة في The Bal

الثلاثاء، 10 فبراير 2026 - 00:02

كتب : FilGoal

الأهلي كرة سلة

أوضح مصدر من النادي الأهلي أن مجلس الإدارة قرر عدم تخصيص ميزانية للتعاقد مع محترفين أجانب لدعم فريق كرة السلة قبل بطولة الدوري الإفريقي 2026 The BAL.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "مجلس الإدارة وافق بالإجماع على مقترح عدم تحديد ميزانية لدعم فريق كرة السلة قبل بطولة The BAL".

وأضاف "الأهلي يرى أن دفع 280 ألف دولار للتعاقد مع 3 لاعبين أجانب لمدة شهرين تكاليف مالية كبيرة على النادي وأن الفريق سيخوض البطولة بقائمة اللاعبين الحالية".

أخبار متعلقة:
كرة سلة – الأهلي يتسلم درع دوري المرتبط سلة - جنيدي لـ في الجول: أوجستي هو من اختار قائمة مصر بالكامل.. وهذا موقف المصابين

أعلنت بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة THE BAL انطلاق النسخة السادسة من البطولة والتي تقام عام 2026 الجاري من شهر مارس وحتى مايو.

وكشف أمادو جالو فال رئيس البطولة تفاصيل النسخة السادسة مع إجراء بعض التغييرات عليها.

وتقام البطولة بمشاركة 12 فريقا يتم تقسيمهم إلى مجموعتين كل مجموعة مكونة من 6 فرق وتلعب بنظام الدور الواحد.

وذلك عكس المواسم الماضية التي كانت تقام فيها البطولة من 3 مجموعات وكل مجموعة مكونة من 4 فرق. وسيتم الإعلان عن المجموعات والمباريات في وقت لاحق.

وتستضيف جنوب إفريقيا المجموعة الأولى في الفترة من 27 مارس وحتى 5 أبريل.

أما المجموعة الثانية التي يلعب فيها الأهلي ستقام في المغرب في الفترة من 24 أبريل وحتى 3 مايو.

وتقام نهائيات البطولة في كيغالي عاصمة رواندا في الفترة من 22 مايو وحتى 13 من الشهر ذاته.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته حامل لقب الدوري المصري من الموسم الماضي.

وكان الاتحاد السكندري هو ممثل مصر في النسخة الماضية من البطولة وحصل فيها على المركز الرابع.

الأهلي كرة سلة The bal
نرشح لكم
سلة - جنيدي لـ في الجول: أوجستي هو من اختار قائمة مصر بالكامل.. وهذا موقف المصابين كرة سلة – الأهلي يتسلم درع دوري المرتبط كرة سلة – إصابة ميرال أشرف لاعبة الأهلي بقطع في الرباط الصليبي كرة سلة - عودة عاصم مرعي.. أجوستي يعلن قائمة منتخب مصر الأولى معه كرة سلة - بقيادة أوجستي.. الكشف عن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر سلة - الاتحاد يفوز على الأهلي في ختام منافسات الدور التمهيدي دوري NBA – الفريق السادس.. جيمس هاردن ينتقل إلى كليفلاند دوري NBA – الإعلان عن فرق مباراة كل النجوم الثلاثة
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا بالإجماع على عدم تخصيص ميزانية لدعم فريق السلة في The Bal 2 ساعة | كرة سلة
المندوه: هناك أمور مبشرة داخل الزمالك لم يكشف عنها.. ونحتاج لتكاتف الجميع 2 ساعة | الكرة المصرية
سيراميكا: نتمسك بمواجهة الزمالك بدون جمهور 2 ساعة | الدوري المصري
مدرب كايزر تشيفز: استغربت تشكيل الزمالك ضد زيسكو.. والجماهير ستحضر في أي ملعب 2 ساعة | الكرة المصرية
القائم بأعمال رئاسة برشلونة: أحترم جميع المرشحين.. وأرغب في إسعاد الجماهير 3 ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: يونايتد يبحث تدعيم صفوفه بنجم ألمانيا الشاب 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: سلوت يدخل مرحلة الخطر بشأن مستقبله مع ليفربول 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
نبأ سار لـ أرسنال.. إصابة تروسارد ليست مقلقة 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 2 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي 3 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل 4 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي
/articles/523076/مصدر-من-الأهلي-لـ-في-الجول-وافقنا-بالإجماع-على-عدم-تخصيص-ميزانية-لدعم-فريق-السلة-في-the-bal