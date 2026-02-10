مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا بالإجماع على عدم تخصيص ميزانية لدعم فريق السلة في The Bal

أوضح مصدر من النادي الأهلي أن مجلس الإدارة قرر عدم تخصيص ميزانية للتعاقد مع محترفين أجانب لدعم فريق كرة السلة قبل بطولة الدوري الإفريقي 2026 The BAL.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "مجلس الإدارة وافق بالإجماع على مقترح عدم تحديد ميزانية لدعم فريق كرة السلة قبل بطولة The BAL".

وأضاف "الأهلي يرى أن دفع 280 ألف دولار للتعاقد مع 3 لاعبين أجانب لمدة شهرين تكاليف مالية كبيرة على النادي وأن الفريق سيخوض البطولة بقائمة اللاعبين الحالية".

أعلنت بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة THE BAL انطلاق النسخة السادسة من البطولة والتي تقام عام 2026 الجاري من شهر مارس وحتى مايو.

وكشف أمادو جالو فال رئيس البطولة تفاصيل النسخة السادسة مع إجراء بعض التغييرات عليها.

وتقام البطولة بمشاركة 12 فريقا يتم تقسيمهم إلى مجموعتين كل مجموعة مكونة من 6 فرق وتلعب بنظام الدور الواحد.

وذلك عكس المواسم الماضية التي كانت تقام فيها البطولة من 3 مجموعات وكل مجموعة مكونة من 4 فرق. وسيتم الإعلان عن المجموعات والمباريات في وقت لاحق.

وتستضيف جنوب إفريقيا المجموعة الأولى في الفترة من 27 مارس وحتى 5 أبريل.

أما المجموعة الثانية التي يلعب فيها الأهلي ستقام في المغرب في الفترة من 24 أبريل وحتى 3 مايو.

وتقام نهائيات البطولة في كيغالي عاصمة رواندا في الفترة من 22 مايو وحتى 13 من الشهر ذاته.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته حامل لقب الدوري المصري من الموسم الماضي.

وكان الاتحاد السكندري هو ممثل مصر في النسخة الماضية من البطولة وحصل فيها على المركز الرابع.