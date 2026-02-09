المندوه: هناك أمور مبشرة داخل الزمالك لم يكشف عنها.. ونحتاج لتكاتف الجميع

تفضل يا عمي، النص بعد التنسيق وتصحيح الأخطاء اللغوية مع الحفاظ على كل كلمة زي ما هي:

شدد حسام المندوه، أمين الصندوق بنادي الزمالك، على وجود أمور مبشرة داخل النادي لم يتم الكشف عنها بعد.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة بعد غدٍ الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز.

وقال المندوه عبر قناة "أون سبورت": "نادي الزمالك هو فريق المجاهدين في ظل الظروف الصعبة والإصابات الكثيرة والسفر بالساعات، ولكن الزمالك في كل مرة يتغلب على تلك الظروف، والمباراة المقبلة مهمة وفرصة لتوحيد الصف وتحتاج لتكاتف الجميع، والفوز يعني الاستمرار في البطولة وسنحتفل بها إن شاء الله في النهاية".

وأكمل: "الزمالك يمر بظروف صعبة وتحدثنا عنها أكثر من مرة، وأحياناً في ظل الظروف غير المستقرة ترسم خططاً ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وأصعب شيء في الظروف الصعبة هي ألا تواجهها".

واستمر: "منذ دخولنا لنادي الزمالك كنا نعرف الظروف الصعبة ووضعنا خططاً أنتجت ثمرات كثيرة، وقد تتذكرون منذ فترة كان الناس يقولون كيف وفر مجلس الإدارة كل تلك الأموال وكيف فك القيد وتعاقد مع صفقات؟ ولكننا مررنا بكبوة أخرى؛ وفرنا منذ وصولنا ما يقارب 2 مليار ونصف جنيه ولكن التحديات عنيفة جداً والنادي بحاجة لتحدي الجميع من مجلس إدارة وأعضاء جمعية عمومية وجماهير".

وتابع: "نسعى لحل أزمات كثيرة خلال الفترة المقبلة، وإن شاء الله سيكون هناك أمور جيدة مرتبطة بالاستثمار في النادي؛ لأنه الشيء الوحيد لنتسم بسياسة مالية متزنة بأن يكون لدينا نماذج مثل أندية أخرى بنت أندية في فترات طويلة".

وواصل: "هناك فرصة خلال تلك الفترات الصعبة أن نوحد وجهات النظر بالكامل، ونحن بحاجة للسرية بشكل أكبر، واختلاف وجهات النظر أمر وارد".

وكشف: "هناك أمور مبشرة داخل نادي الزمالك لم يُكشف عنها بعد، وبعد الإعلان عنها ستقدر الجماهير العمل الذي نقوم به خلال الفترة الماضية".

وشدد: "السلاح الأول والأخير للزمالك على مدار التاريخ هو جماهيره، ونحن جزء من جماهير الزمالك من قبل دخولنا لمجلس الإدارة، ويومي الأربعاء والسبت سنقدم حافلات لنقل الجماهير لملعب هيئة قناة السويس، ومتفائلون أن يكون لهم دور كبير في المباراتين".

وأضاف: "في البعثات الخارجية التي كنت رئيسها كنت أرى الجماهير التي تتواجد خلفنا في كل مكان، هؤلاء هم وقود اللاعبين والذين يستحقون الاحترام والتقدير والدعم لأنهم يعملون في النادي بدون هدف سوى تحقيق الفوز".

وأتم: "أقول لجماهير الزمالك إننا ننافس على 3 بطولات وإن المشكلات الكثيرة أحياناً تنسينا ذلك، ولكنني أناشدهم بدعمهم باستمرار؛ فالمشكلات كثيرة وحلها ليس سهلاً علينا أو على أي مجلس غيرنا، ونحن أتينا للنادي ولدينا حلم وهو تركه بعد نهاية فترتنا وهو مستقر".

ويحتل الزمالك حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلف سيراميكا كليوباترا صاحب الصدارة.