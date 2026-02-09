سيراميكا: نتمسك بمواجهة الزمالك بدون جمهور

الإثنين، 09 فبراير 2026 - 23:36

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا

شدد معتز البطاوي المشرف على الكرة في سيراميكا كليوباترا على أن فريقه لن يواجه الزمالك في كأس مصر بحضور الجمهور مثلما تؤكد لائحة البطولة.

وقال البطاوي عبر قناة أون سبورت 2: "تفاجئنا ليلة مباراة فريقنا مع غزل المحلة بتحديد موعد مواجهة الزمالك يوم 17 فبراير وقبل أيام قليلة من لقاء بيراميدز".

وأضاف "ليس لدينا أي مشكلة في تحديد موعد المباراة رغم صعوبة مواجهة الزمالك ثم بيراميدز بعد 3 أيام فقط، ولا نستطيع الاعتراض على ذلك".

أخبار متعلقة:
مدرب كايزر تشيفز: استغربت تشكيل الزمالك ضد زيسكو.. والجماهير ستحضر في أي ملعب

وأتم تصريحاته "نتمسك بشدة في لعب مباراة الزمالك بدون جمهور مثلما جاء في جواب اتحاد الكرة لنا وهذا حقنا وهذه هي اللائحة".

ويلعب الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا يوم 17 فبراير الجاري في دور الـ16 لكأس مصر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة الزمالك سترسل احتجاجا على موعد إقامة مباراة سيراميكا كليوباترا ويطلب حضور الجماهير.

ويطلب الزمالك معرفة أسباب تغيير موعد مباراة كايزر تشيفز مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لوضع لقاء سيراميكا كليوباترا في وسط الجدول المزدحم للفريق.

ويواجه الزمالك خصمه سموحة يوم 11 فبراير القادم الموافق الأربعاء.

ثم يلعب الأبيض أمام كايزر تشيفز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات يوم 15 من الشهر ذاته الموافق الأحد.

ثم بعد يومين يلعب الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا في الكأس.

الزمالك كأس مصر سيراميكا كليوباترا
