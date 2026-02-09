مدرب كايزر تشيفز: استغربت تشكيل الزمالك ضد زيسكو.. والجماهير ستحضر في أي ملعب

يرى خليل بن يوسف، مدرب كايزر تشيفز، أن جماهير الزمالك ستؤازر فريقها في أي ملعب داخل مصر.

وكان كايزر تشيفز قد حقق الفوز على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال بن يوسف في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "الزمالك من الفرق الكبرى في مصر، وأياً كان ملعب المباراة، ستكون جماهيره حاضرة بقوة".

وواصل: "لم أشاهد مباراة الزمالك وزيسكو التي شارك فيها عدد من اللاعبين الشباب حتى الآن، وسأشاهدها غداً، لكنني استغربت من التشكيل الذي خاض اللقاء؛ لأنه خلى تقريباً من المحترفين، ولا أعرف السبب وراء ذلك".

وتابع: "بالأمس ضد المصري، كنا نلعب تقريباً ضد عبد الرحيم دغموم الذي كان يصنع الفارق طوال المباراة ويتواجد في كل مكان بالملعب، وأيضاً صلاح محسن كان خطيراً ويتحرك كثيراً ويمتاز بالسرعة والضربات الرأسية المميزة".

وشدد مدرب كايزر تشيفز: "أعتقد أن غياب نبيل عماد خسارة كبيرة للزمالك؛ لأنه من اللاعبين المميزين في وسط الملعب".

وأتم: "سنصل إلى مصر فجر يوم الخميس المقبل لخوض مباراة الزمالك".

ويستعد كايزر تشيفز لمواجهة الزمالك في الجولة الأخيرة من المجموعات يوم السبت 14 فبراير، حيث يتصدر الفريق الجنوب أفريقي المجموعة برصيد 10 نقاط، ويأتي خلفه الزمالك بـ 8 نقاط، ثم المصري بـ 7 نقاط.