القائم بأعمال رئاسة برشلونة: أحترم جميع المرشحين.. وأرغب في إسعاد الجماهير

شدد رافا يوستي نائب رئيس برشلونة والقائم بأعمال رئيس النادي على احترامه لجميع المرشحين في الانتخابات.

وقال يوستي عبر شيرينجيتو: "أنا رئيس لجميع أعضاء نادي برشلونة لذلك أحترم جميع المرشحين وأتمنى أن يكون هناك مشاركة كبيرة في يوم 15 مارس وبالطبع أن يسير كل شيء على ما يرام وهذا ما سيحدث بالتأكيد".

وواصل "أريد أن تظل الجماهير سعيدة وفخورة بالفريق، بالنسبة لي وجود هذه الجماهير التي أشعر بأنها معنا يجعلني سعيدا وفخورا وتشعرني بمسؤولية كبيرة".

وأضاف "حديث أربيلوا عن قضية نيجريرا؟ أنا مركز على فريقي برشلونة ودائما أستمع للناس الذين هم محور اهتمامنا في النادي مثل فليك وفريه وديكو وبويان ولا شيء آخر، وليس لدي ما أقوله عن مدريد أو أي فريق آخر، علينا التركيز على أنفسنا".

أعلن برشلونة تقدم خوان لابورتا رئيس النادي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة باستقالتهم من مناصبهم.

تأتي تلك الخطوة من أجل أن يكونوا مؤهلين لخوض انتخابات مجلس إدارة برشلونة الجديد.

وتقام الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لبرشلونة يوم 15 مارس المقبل.

وعقد اجتماع لمجلس إدارة برشلونة اليوم الإثنين، والذي تم خلاله نشر الدعوة الرسمية للانتخابات.

وكشف برشلونة في بيان رسمي: "إلى جانب لابورتا، استقال أيضاً عدد من أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمشاركة في العملية الانتخابية."

وأكمل "قدّمت كل من إيلينا فورت نائبة الرئيس للشؤون المؤسسية، ورافائيل إسكوديرو نائب الرئيس للشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة: فيران أوليفر، وجوزيب ماريا ألبرت، وخافيير بارباني، وميجيل كامبس، وأوريلي ماس، وخافيير بويج، وجوان سولير إي فيري."

وسيواصل مجلس الإدارة بتشكيل جديد مهامه حتى نهاية ولايته الحالية في 30 يونيو.

وسيتولى رافائيل يوستي نائب الرئيس الحالي، أعمال رئاسة النادي بدلا من لابورتا، وجوزيب كوبيلس نائبًا للرئيس وأمينًا للسر، وألفونس كاسترو أمينًا للصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة جوزيب إجناسي ماسيا، وأنخيل ريودالباس، وجوان سوليه إي سوست، وسيسكو بوجول.

وينص قانون الرياضة الإسباني يجبر 6 أعضاء من مجلس إدارة النادي على التقدم باستقالتهم قبل الدعوة للانتخابات وعلى رأسهم رئيس النادي خوان لابورتا.

ويجب أن يتقدم كل شخص سيترشح للانتخابات باستقالته إذا رغب في الترشح من جديد.

ويتولى لابورتا رئاسة برشلونة منذ عام يوليو من عام 2021.