مدرب نيجيريا: أحلم أن أكون أول إفريقي يقود ريال مدريد

كشف إريك شيل مدرب منتخب نيجيريا عن حلمه بتدريب ريال مدريد في المستقبل.

ويقود شيل منتخب نيجيريا منذ يناير 2025.

وقال شيل في حوار مع راديو مونت كارلو: "حلمي أن أكون أول مدرب إفريقي يدرب ريال مدريد".

وواصل "واقعة رش الماء على رأسي في أمم إفريقيا حدثت لأنني أشعر بالإغماء، أثناء التحضير للبطولة عانيت من الرجفان الأذيني وكان قلبي ينبض بمعدل 200 نبضة في الدقيقة طوال الوقت، وكنت تحت المراقبة وأتناول الأدوية لكنني كنت أعاني من دوار ونوبات إغماء وقضيت البطولة بأكملها هكذا، بعد المباراة كنت بحاجة لالتقاط أنفاسي وكدت أفقد الوعي وكان المعالج الطبيعي بجانبي يعلم أنني سأغشى علي فسكب الماء على رأسي لإبقائي مستيقظا".

وقاد شيل منتخب نيجيريا للحصول على المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب بعد الفوز على مصر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بركلات الترجيح.