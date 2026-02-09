بسبب التحكيم.. استقالة إدارة الصفاقسي والنادي يهدد بالإنسحاب من الدوري التونسي

الإثنين، 09 فبراير 2026 - 21:21

كتب : FilGoal

علي معلول - الصفاقسي

هدد نادي الصفاقسي بالإنسحاب من الدوري التونسي بسبب أخطاء التحكيم ضد فريقه.

علي معلول

النادي : الصفاقسي

الصفاقسي

وتعادل الصفاقسي مع الإفريقي بهدف لمثله في الجولة 20 من الدوري التونسي.

وقررت إدارة الصفاقسي الاستقالة الجماعية اعتراضا على قرارات التحكيم ضد فريقها أمام الإفريقي.

وكشفت صحيفة "الصباح" التونسية أن إدارة نادي الصفاقسي المؤقتة تقدمت بطلب إلى اتحاد الكرة تطلب فيه تفريغ المحادثات الصوتية بين حكم المباراة وطاقم تحكيم الفيديو.

كما أكدت أنها سترفع شكوى إلى وزارة الشباب والرياضة في تونس بسبب هذه المباراة، وأن هناك احتمال لوجود شبهة تلاعب في نتيجتها.

وحذرت إدارة الصفاقسي التونسي بتعليق نشاط النادي في الدوري التونسي في حالة عدم الاستجابة إلى مطالبها بشكل عاجل.

يأتي ذلك بعدما قررت لجنة التحكيم في تونس إيقاف ثنائي التحكيم هيثم قيراط وأسامة شريط بسبب احتساب هدف التعادل للإفريقي رغم وجود حالة تسلل واضحة قبل الهدف والتي ظهرت في الفيديو.

ويتصدر الإفريقي ترتيب الدوري التونسي برصيد 42 نقطة، ويأتي الصفاقسي في المركز الرابع برصيد 36 نقطة.

الصفاقسي الدوري التونسي علي معلول
