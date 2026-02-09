الأولى في إفريقيا.. بوروسيا دورتموند يعلن افتتاح أكاديميته بغانا

أعلن بوروسيا دورتموند افتتاح أكاديميته الخاصة في غانا.

وأشار دورتموند إلى أن الأكاديمية الدولية الأولى للنادي بقارة إفريقيا.

الاكاديمية تم افتتاحها بالتعاون مع نادي شوتنج ستارز الغاني وتهدف إلى تطوير البنية التحتية لكرة القدم وتطوير اللاعبين واللاعبات من سن 6 إلى 18 عاما.

مقر الأكاديمة سيكون بمدرسة أتشيموتا بمدينة أكرا.

بوروسيا دورتموند ضم خلال تاريخه عدة لاعبين من غانا أبرزهم كيفن برينس بواتنج وماثيو أمواه وأوتو أدو وإبراهيم تانكو.

ويحتل بوروسيا دورتموند حاليا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 48 نقطة وبفارق 6 نقاط عن بايرن ميونيخ صاحب الصدارة.