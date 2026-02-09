الأولى في إفريقيا.. بوروسيا دورتموند يعلن افتتاح أكاديميته بغانا
الإثنين، 09 فبراير 2026 - 21:12
كتب : FilGoal
أعلن بوروسيا دورتموند افتتاح أكاديميته الخاصة في غانا.
وأشار دورتموند إلى أن الأكاديمية الدولية الأولى للنادي بقارة إفريقيا.
الاكاديمية تم افتتاحها بالتعاون مع نادي شوتنج ستارز الغاني وتهدف إلى تطوير البنية التحتية لكرة القدم وتطوير اللاعبين واللاعبات من سن 6 إلى 18 عاما.
مقر الأكاديمة سيكون بمدرسة أتشيموتا بمدينة أكرا.
بوروسيا دورتموند ضم خلال تاريخه عدة لاعبين من غانا أبرزهم كيفن برينس بواتنج وماثيو أمواه وأوتو أدو وإبراهيم تانكو.
ويحتل بوروسيا دورتموند حاليا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 48 نقطة وبفارق 6 نقاط عن بايرن ميونيخ صاحب الصدارة.
نرشح لكم
تقرير: توتنام يخطط لضم بوليسيتش تقرير: مباراة نيوكاسل قد تكون الأخيرة لـ توماس فرانك مع توتنام ستاد رين الفرنسي يقرر إيقاف مدربه ومساعديه كإجراء تأديبي تقرير: كارباخال غير راض عن قرار أربيلوا بإبعاده من تشكيل ريال مدريد ارتبط اسمه بـ الأهلي.. ديبورتيفو ألافيس يضم إبراهيما دياباتي بعد قطع إعارته مع فنربشخة.. جون دوران إلى زينيت الروسي شبكة ESPN: تشيلسي يتحرك لضم جوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد سبورت: برشلونة رفض عرضا متأخرا من جالاتاسراي لضم بيرنال
أخر الأخبار
تقرير: توتنام يخطط لضم بوليسيتش 14 دقيقة | الدوري الإنجليزي