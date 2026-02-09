سلة - جنيدي لـ في الجول: أوجستي هو من اختار قائمة مصر بالكامل.. وهذا موقف المصابين

شدد رامي جنيدي المدرب المساعد لمنتخب مصر أن أوجستي بوش هو من اختار قائمة معسكر منتخب مصر المقبل.

ويستعد منتخب مصر للدخول في المعسكر الأول تحت قيادة المدرب أوجستي بوش استعدادًا لخوض النافذة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2027.

وقال جنيدي لـ FilGoal.com: "جميع اختيارات قائمة منتخب مصر اختيرت بالكامل عن طريق أوجستي بوش المدير الفني ولم نتدخل في الاختيارات لأن أوجستي يعلم جيدا لاعبي الدوري المصري".

وواصل "أوجستي تواصل بشكل شخصي مع عاصم مرعي وباتريك جاردنر وأكدا حضورهما".

وتابع "استبعاد ميدو طه وكيجو للإصابة وطبيب الاتحاد أكد عدم لحاقهما للبطولة".

وكشف "خالد عبد الناصر يعاني من التهابات بالحوض وتم ضمه وونتظر التقرير النهائي من الطبيب باستمراره أو استبعاده".

وأضاف "البطولة ليست سهلة ونتابع جميع الفرق لكن عامل الأرض والجماهير سيكون في صالحنا بإذن الله".

وأتم "التجم سيكون غدا بالقاهرة وسيكون هناك معسكر لمدة 4 أيام يتم التدريب خلاله على صالة حسن مصطفى بعدها سننتقل إلى معسكر بالإسكندرية لحين بداية البطولة وسيصل أوجستي يوم 16 من الشهر الجاري".

وتستضيف صالة برج العرب بمدينة الإسكندرية منافسات النافذة الثانية، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 26 فبراير الجاري وحتى الأول من مارس المقبل.

ومن المقرر أن تستضيف صالة برج العرب منافسات النافذة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، ضمن المجموعة الثانية والرابعة، والتي تضم المنتخب الوطني إلى جانب منتخبات أنجولا، وأوغندا، ومالي.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة من مجموعات المرحلة الأولى الأربع إلى المرحلة الثانية والأخيرة.

وكان منتخب مصر قد شارك في النسخة السابقة من بطولة كأس العالم لكرة السلة، التي أقيمت في اليابان، واندونيسيا، والفلبين عام 2023.

وحقق الفراعنة وقتها المركز العشرين، كثاني أفضل مركز إفريقي في مونديال 2023، خلف جنوب السودان.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة السلة أعلن مؤخرًا عن تعيين الإسباني أجوستي بوش، مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني.