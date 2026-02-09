تنس طاولة – عمر عصر يتوج ببطولة إفريقيا للمرة السابعة

الإثنين، 09 فبراير 2026 - 19:44

كتب : FilGoal

عمر عصر - تنس طاولة

توج عمر عصر بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للفردي بعد الفوز في النهائي على الجزائري مهدي بولوسة.

وحصل عمر عصر على البطولة للمرة السابعة في تاريخه.

وسبق وتوج عمر عصر بالبطولة أعوام 2015 و2018 و2019 و2022 و2023 و2025.

أخبار متعلقة:
تنس طاولة – هنا جودة تتوج ببطولة إفريقيا بالفوز على دينا مشرف

وحسم عمر عصر المباراة بنتيجة 4-0 في الأشواط التي جاءت نتائجها كالآتي: 12-10 و11-8 و11-7 و11-7.

وأقيمت البطولة في مدينة بنغازي في ليبيا.

وكانت هنا جودة حصلت أيضا على لقب فردي السيدات في بطولة إفريقيا قبل قليل للمرة الرابعة في مسيرتها.

تنس طاولة عمر عصر
نرشح لكم
مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا بالإجماع على عدم تخصيص ميزانية لدعم فريق السلة في The Bal تنس طاولة – هنا جودة تتوج ببطولة إفريقيا بالفوز على دينا مشرف ترامب يهاجم عرض السوبر بول بسبب مغني من بورتوريكو ويتهمه بإهانة أمريكا كرة قدم أمريكية – سياتل هوكس يتوج بالسوبر بول أمام نيو إنجلاند باتريوتس كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا اسكواش - تأهل ثلاثي مصري إلى نصف نهائي بطولة ويندي سيتي كرة طائرة - قبل انطلاق مشوارها مع الأهلي.. إصابة أية النادي بقطع في وتر أكيليس كرة سلة – الأهلي يتسلم درع دوري المرتبط
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا بالإجماع على عدم تخصيص ميزانية لدعم فريق السلة في The Bal 7 ساعة | كرة سلة
المندوه: هناك أمور مبشرة داخل الزمالك لم يكشف عنها.. ونحتاج لتكاتف الجميع 7 ساعة | الكرة المصرية
سيراميكا: نتمسك بمواجهة الزمالك بدون جمهور 7 ساعة | الدوري المصري
مدرب كايزر تشيفز: استغربت تشكيل الزمالك ضد زيسكو.. والجماهير ستحضر في أي ملعب 8 ساعة | الكرة المصرية
القائم بأعمال رئاسة برشلونة: أحترم جميع المرشحين.. وأرغب في إسعاد الجماهير 8 ساعة | الدوري الإسباني
تقرير: يونايتد يبحث تدعيم صفوفه بنجم ألمانيا الشاب 8 ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: سلوت يدخل مرحلة الخطر بشأن مستقبله مع ليفربول 8 ساعة | الدوري الإنجليزي
نبأ سار لـ أرسنال.. إصابة تروسارد ليست مقلقة 8 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 2 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي 3 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل 4 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي
/articles/523062/تنس-طاولة-عمر-عصر-يتوج-ببطولة-إفريقيا-للمرة-السابعة