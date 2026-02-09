تنس طاولة – عمر عصر يتوج ببطولة إفريقيا للمرة السابعة

توج عمر عصر بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للفردي بعد الفوز في النهائي على الجزائري مهدي بولوسة.

وحصل عمر عصر على البطولة للمرة السابعة في تاريخه.

وسبق وتوج عمر عصر بالبطولة أعوام 2015 و2018 و2019 و2022 و2023 و2025.

وحسم عمر عصر المباراة بنتيجة 4-0 في الأشواط التي جاءت نتائجها كالآتي: 12-10 و11-8 و11-7 و11-7.

وأقيمت البطولة في مدينة بنغازي في ليبيا.

وكانت هنا جودة حصلت أيضا على لقب فردي السيدات في بطولة إفريقيا قبل قليل للمرة الرابعة في مسيرتها.