تنس طاولة – عمر عصر يتوج ببطولة إفريقيا للمرة السابعة
الإثنين، 09 فبراير 2026 - 19:44
كتب : FilGoal
توج عمر عصر بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للفردي بعد الفوز في النهائي على الجزائري مهدي بولوسة.
وحصل عمر عصر على البطولة للمرة السابعة في تاريخه.
وسبق وتوج عمر عصر بالبطولة أعوام 2015 و2018 و2019 و2022 و2023 و2025.
وحسم عمر عصر المباراة بنتيجة 4-0 في الأشواط التي جاءت نتائجها كالآتي: 12-10 و11-8 و11-7 و11-7.
وأقيمت البطولة في مدينة بنغازي في ليبيا.
وكانت هنا جودة حصلت أيضا على لقب فردي السيدات في بطولة إفريقيا قبل قليل للمرة الرابعة في مسيرتها.
نرشح لكم
مصدر من الأهلي لـ في الجول: وافقنا بالإجماع على عدم تخصيص ميزانية لدعم فريق السلة في The Bal تنس طاولة – هنا جودة تتوج ببطولة إفريقيا بالفوز على دينا مشرف ترامب يهاجم عرض السوبر بول بسبب مغني من بورتوريكو ويتهمه بإهانة أمريكا كرة قدم أمريكية – سياتل هوكس يتوج بالسوبر بول أمام نيو إنجلاند باتريوتس كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا اسكواش - تأهل ثلاثي مصري إلى نصف نهائي بطولة ويندي سيتي كرة طائرة - قبل انطلاق مشوارها مع الأهلي.. إصابة أية النادي بقطع في وتر أكيليس كرة سلة – الأهلي يتسلم درع دوري المرتبط