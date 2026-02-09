تنس طاولة – هنا جودة تتوج ببطولة إفريقيا بالفوز على دينا مشرف
الإثنين، 09 فبراير 2026 - 19:24
كتب : FilGoal
توجت هنا جودة ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة للمرة الرابعة في تاريخها، وذلك بعد الفوز على دينا مشرف في النهائي.
وكانت هنا جودة البالغة من العمر 18 عاما توجت بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة لفردي السيدات 3 مرات سابقة أعوام 2020 و2023 و2025.
كما تعد هذه هي ثالث مرة تتوج فيها هنا جودة باللقب الإفريقي على حساب دينا مشرف.
وحسمت هنا جودة المباراة النهائية لصالحها بنتيجة 4-0 في الأشواط.
وجاءت نتائج الأشواط 12-10 و11-3 و11-7 و11-9.
وتقام بطولة إفريقيا لتنس الطاولة 2026 في بنغازي في ليبيا.
أما في منافسات الرجال فينافس المصري عمر عصر على منافسات نهائي فردي الرجال ويلعب ضد مهدي بولوسة بطل الجزائر.
