تعديل موعد مباراة حرس الحدود وزد في كأس مصر

الإثنين، 09 فبراير 2026 - 19:15

كتب : FilGoal

الأهلي - حرس الحدود

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد مباراة حرس الحدود وزد في كأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقي حرس الحدود وزد في ربع نهائي كأس مصر.

وقرر الاتحاد تقديم موعد المباراة لتقام يوم السبت 14 فبراير بدلا من 15 من نفس الشهر.

وتقام المباراة على استاد المكس بالاسكندرية.

وكان حرس الحدود قد تأهل لربع النهائي بعد الفوز على سموحة في دور الـ 16 بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

كما تأهل زد لربع النهائي بعد الفوز على المصري بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف.

وسبق لحرس الحدود التتويج بكأس مصر مرتين في 2009 و2010.

حرس الحدود كأس مصر زد
التعليقات
