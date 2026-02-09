الأهلي يعود للتدريبات الجماعية.. ومحاضرة من توروب مع اللاعبين

الإثنين، 09 فبراير 2026 - 19:08

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي

استأنف الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الإثنين، بعد الحصول على راحة سلبية أمس الأحد بعد العودة من الجزائر عقب مواجهة شبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا.

وعاد الأهلي للتدريبات استعدادا لمواجهة الإسماعيلي بعد غدا الأربعاء في الجولة 14 من الدوري المصري والتي تقام على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وعقد يس توروب المدير الفني محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، تحدث خلالها عن تحديات المرحلة المقبلة وفي مقدمتها مباراة الإسماعيلي.

وشهد المران تنفيذ جزء بدني، قبل الانتقال إلى تدريبات الكرة والتركيز على الجوانب الخططية الخاصة بالمباراة.

ويحتل الأهلي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة، ويأتي الإسماعيلي في المركز الأخير برصيد 21 نقطة.

الأهلي الدوري المصري
