أبولا: رونالدو أنهى إضرابه وعاد لتدريبات النصر

كشفت صحيفة "أبولا" البرتغالية عن عودة كريستيانو رونالدو لتدريبات النصر السعودي بعد فترة من الغياب.

كريستيانو رونالدو النادي : النصر النصر

رونالدو كان قد غاب عن تدريبات الفريق بسبب الغضب من الإدارة ولخلاف مع صندوق الاستثمار السعودي حول قلة دعم النادي مقارنة بباقي أندية القمة بالسعودية.

وفقاً لـ "أبولا" فإن رونالدو عاد لتدريبات النصر بعد سداد إدارة النادي لجميع المستحقات المتأخرة للموظفين.

كما اشترط رونالدو عودة صلاحيات خوسيه سيميدو وسيماو كوتينيو بالنادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو سيعود للمشاركة في المباريات بداية من مواجهة الفتح يوم السبت المقبل 14 فبراير بالدوري السعودي.

ويستعد النصر لمواجهة فريق أركاداج من تركمنستان في بطولة دوري أبطال آسيا 2، ولكن سيكون من الصعب أن يشارك النجم البرتغالي في المباراة.

وغاب رونالدو عن مواجهتي النصر ضد كل من الرياض واتحاد جدة.

صاحب الـ 41 عاماً شارك منذ بداية الموسم الحالي بقميص النصر في 22 مباراة، وتمكن من تسجيل 18 هدفاً وصناعة 3 أهداف.