ترامب يهاجم عرض السوبر بول بسبب مغني من بورتوريكو ويتهمه بإهانة أمريكا

الإثنين، 09 فبراير 2026 - 18:54

كتب : عمرو عبد المنعم

المطرب باد باني في عرض بين الشوطين لنهائي السوبر بول 2026

انتقد دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية العرض الخاص بنهائي دوري كرة القدم الأمريكية "سوبر بول" والذي يقام بين شوطي المباراة.

وأقيمت المباراة بين فريقي سياتل هوكس ونيو إنجلاند وفاز بها سياتل بنتيجة 29-13 والتي أقيمت في ملعب سنتري لينك فيلد في مدينة سياتل بولاية واشنطن.

وشهدت المباراة حضور ما يقرب من 75 ألف متفرج.

ويعد هذا الملعب أحد الملاعب التي سوف تستضيف نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا.

وتولى المغني بينيتو أنطونيو "باد باني" من بورتوريكو إحياء العرض الخاص بمباراة النهائي والمعروف دائما باسم "هاف تايم شو".

ومعه المطربة الأمريكية ليدي جاجا، والمطرب الإسباني ريكي مارتن ذو الأصول من بورتوريكو.

وكانت أغاني العرض معظمها باللغة الإسبانية.

ومن المعرف عن بينيتو أنطونيو انتقاده الدائم لسياسيات الرئيس الأمريكي ترامب.

وكتب ترامب عبر حسابه الرسمي بموقع "تروث" أن هذا العرض يعد صفعة على وجه أمريكا.

وقال ترامب أيضا: "عرض ما بين الشوطين في السوبر بول فظيع للغاية ومن أسوأ العروض على الإطلاق، إنه لا معنى له ويُعد إهانة لعظمة أمريكا ولا يمُثل معاييرنا في النجاح والإبداع والتميز".

وطالب ترامب أيضا بإلغاء ركلة البداية الجديدة للبطولة ووصفها بالسخيفة، وطالب أيضا بعودة هيبة الرياضة الأمريكية.

وفي نهاية العرض ذكر "باد باني" أسماء كل دول قارتي أمريكا الجنوبية والشمالية وأيضا دول منطقة أمريكا الوسطى والكونكاكاف، في إشارة منه إلى أمريكا العظمى التي تضم كل الدول وأن أمريكا تجمع بين الجميع وليست الولايات المتحدة الأمريكية فقط.

أمريكا ترامب ريكي مارتن سوبر بول دوري كرة القدم الأمريكية ليدي جاجا
