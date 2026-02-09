كرة قدم أمريكية – سياتل هوكس يتوج بالسوبر بول أمام نيو إنجلاند باتريوتس

الإثنين، 09 فبراير 2026 - 18:32

كتب : FilGoal

نهائي دوري كرة القدم الأمريكية 2026 سوبر بول

توج فريق سياتل هوكس بلقب بطولة دوري كرة القدم الأمريكية "سوبر بول" بالفوز في النهائي على نيو إنجلاند باتريوتس.

وفاز سياتل هوكس على نيو إنجلاند بنتيجة 29-13.

وتعد هذه المرة الثانية التي يفوز فيها سياتل باللقب بعد موسم 2013/2014.

وأقيمت المباراة في ملعب سنتري لينك فيلد في مدينة سياتل بولاية واشنطن.

وشهدت المباراة حضور ما يقرب من 75 ألف متفرج.

ويعد هذا الملعب أحد الملاعب التي سوف تستضيف نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا.

