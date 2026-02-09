كرة يد – منتخب مصر في التصنيف الأول لقرعة كأس العالم 2027 في ألمانيا

الإثنين، 09 فبراير 2026 - 17:48

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة اليد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد تصنيفات المنتخبات المتأهلة لبطولة العالم 2027 والتي ستقام في ألمانيا وذلك قبل إجراء القرعة.

وجاء منتخب مصر ضمن منتخبات التصنيف الأول للقرعة، واحتل المركز السابع ضمن 8 منتخبات.

ويأتي منتخب الدنمارك في المركز الأول لمنتخبات التصنيف الأول للقرعة.

ثم ألمانيا وكرواتيا وأيسلندا والبرتغال والسويد ومصر والأرجنتين.

وتقام قرعة البطولة يوم 10 يونيو المقبل في ميونيخ.

وتحتضن ألمانيا البطولة في الفترة من 13 إلى 31 يناير من عام 2027 المقبل.

وتؤهل البطولة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس.

وتوج منتخب مصر ببطولة إفريقيا قبل أيام في رواندا بعد الفوز على تونس في النهائي، ليصل منتخب مصر إلى 10 ألقاب في البطولة بالتساوي مع نسور قرطاج.

كأس العالم لكرة اليد منتخب مصر لكرة اليد
