في واقعة سقوط المصعد باللاعبين.. اتحاد الكرة يدعم بيراميدز

أصدر اتحاد كرة القدم المصري برئاسة هاني أبو ريدة بيانا يدعم فيه نادي بيراميدز بعد واقعة سقوط المصعد ببعض لاعبي فريق الشباب في النادي.

وجاء بيان اتحاد الكرة كالآتي:

"يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة بخالص الدعم والمساندة لنادي بيراميدز، ولاعبي فريق مواليد 2007، في أعقاب الحادث المؤسف الذي تعرض له عدد من لاعبي الفريق".

"ويؤكد الاتحاد متابعته المستمرة لتطورات الحالة الصحية للاعبين، متمنيًا لهم الشفاء العاجل والعودة السريعة إلى الملاعب، ومشددًا على ثقته في قدرة الأجهزة الطبية على تقديم الرعاية اللازمة لهم في هذا الظرف".

"كما يعرب الاتحاد المصري لكرة القدم عن تقديره الكامل لنادي بيراميدز، وإدارته، وأجهزته الفنية والطبية، في التعامل باحترافية ومسؤولية مع الموقف، بما يضمن سلامة اللاعبين والحفاظ عليهم".

"ويجدد الاتحاد تأكيده على دعمه الكامل لكافة الأندية واللاعبين، وحرصه الدائم على توفير بيئة آمنة لممارسة كرة القدم في مختلف المراحل السنية، مع خالص التمنيات بدوام الصحة والسلامة لجميع أبنائنا من اللاعبين".

وتعرض لاعبو فريق شباب بيراميدز تحت 20 عاما لحادث عقب سقوط المصعد الخاص بهم من الدور الرابع.

وكشف هاني سعيد حالات اللاعبين المصابين كالآتي:

اللاعب محمد عطية سيد عطية: ما بعد الارتجاج، وكدمة بالظهر، وكسر في عظام الساعد الأيسر، وكدمة بالركبة اليسرى، وكدمة بالقدم اليسرى.

اللاعب محمد عبد الغني عبد الحليم: ما بعد الارتجاج، مع كسر في عظام القدم والكاحل والساق اليمنى.

اللاعب محمد ياسر السيد مصيلحي: ما بعد الارتجاج، مع جرح عرضي.

اللاعب حمزة الشاذلي أحمد: ما بعد الارتجاج.

اللاعب محمود كرم محمد مصطفى: ما بعد الارتجاج، وكدمة في الكاحل الأيسر.

وقال هاني سعيد عبرالمركز الإعلامي للنادي: "تم نقل اللاعبين المصابين على الفور إلى مستشفى مبرة العصافرة، حيث خضعوا للفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الأطقم الطبية المختصة".

وتابع "جميع اللاعبين يخضعون حاليًا للمتابعة الطبية الدقيقة، ويتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية وعمل أشعة مقطعية شاملة مرة أخرى وتوفير أفضل رعاية طبية لهم".

وكشف هاني سعيد "بناءً على هذه الظروف الطارئة، تقدّمنا بطلب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم لتأجيل مباراة الفريق في مسابقة الدوري أمام فريق حرس الحدود، والتي كان مقررًا لها اليوم".

واختتم تصريحاته "النيابة العامة المصرية تباشر حاليًا التحقيق في ملابسات الواقعة، وأن النادي يتعاون بشكل كامل مع الجهات المختصة، ولا توجد أي تعليقات إضافية في الوقت الحالي لحين انتهاء التحقيقات وصدور النتائج الرسمية".