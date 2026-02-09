التجربة السابعة.. الرياضية: إقالة كارينيو من تدريب الرياض السعودي

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن إقالة الأوروجوياني دانييل كارينيو المدير الفني لنادي الرياض السعودي.

ويحتل الرياض المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري السعودي بعد مرور 20 جولة.

وتولى كارينيو مسؤولية تدريب الرياض شهر نوفمبر 2025 خلفا للإسباني خافيير كاييخا، في سابع تجربة له في الدوري السعودي.

وقاد كارينيو الرياض في 12 مباراة، لم يحقق الانتصار في أي منها.

وتعادل الفريق تحت قيادته في 4 مباريات وخسر 8.

تجربة كارينيو مع الرياض لم تكن الأولى في الدوري السعودي، فسبق وأن قاد فريق النصر موسم 2012.

وتوج كارينيو مع النصر في ولايته الأولى بلقبي الدوري والكأس.

كمل تولى تدريب الشباب عام 2017، قبل العودة لصفوف النصر من جديد عام 2018.

وتولى تدريب الوحدة عام 2019.

وعاد كارينيو من جديد لتولي تدريب الحزم عام 2023، قبل إقالته لسوء النتائج، ولكن عاد من جديد لنفس الفريق عام 2024 ورحل بعد هبوط الفريق.