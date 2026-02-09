ستاد رين الفرنسي يقرر إيقاف مدربه ومساعديه كإجراء تأديبي

الإثنين، 09 فبراير 2026 - 17:08

كتب : FilGoal

حبيب باي - ستاد رين الفرنسي

أعلن نادي ستاد رين الفرنسي إيقاف مدربه حبيب باي ومساعديه الثلاثة.

وكشف النادي في بيان رسمي: "بدأ النادي إجراءات تأديبية ضد مدرب الفريق حبيب باي ومساعديه الثلاثة أوليفييه ساراجاليا، وسيباستيان بيشارد، ويان كافيزا."

وأكمل بيان النادي الفرنسي: "حتى صدور القرار بحقهم سيتولى سيباستيان تامبوريه، وبيير-ألكسندر ليليفر، وماكسيم لو مارشان قيادة تدريبات الفريق الأول حتى إشعار آخر."

ويضم ستاد رين بين صفوفه النجم الأردني موسى التعمري.

ويحتل ستاد رين المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 31 نقطة بعد مرور 21 جولة.

وخسر ستاد رين في آخر مبارياته أمام لينس بنتيجة 3-1.

ويستعد رين لاستضافة باريس سان جيرمان على أرضه في الجولة المقبلة يوم الجمعة في افتتاحية مباريات الجولة الـ22 للدوري الفرنسي.

وسبق أن توج ستاد رين بـ 3 ألقاب لكأس فرنسا، ولقب للسوبر الفرنسي.

الدوري الفرنسي ستاد رين حبيب باي
