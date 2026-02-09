رئيس ونائب و4 أعضاء.. لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة تعقد اجتماعها الأول

الإثنين، 09 فبراير 2026 - 16:38

كتب : FilGoal

لجنة شؤون اللاعبين

عقدت لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، اجتماعها الأول بمقر الاتحاد بمدينة 6 أكتوبر.

وتضم اللجنة الجديدة لشؤون اللاعبين كل من

رئيس اللجنة

أخبار متعلقة:
الزمالك لـ في الجول: نطالب اتحاد الكرة ورابطة الأندية بتطبيق تكافؤ الفرص لمواجهتي سموحة وسيراميكا اتحاد الكرة يحدد موعد مواجهتين بربع نهائي كأس مصر أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر

عادل موسى

نائب الرئيس

عثمان الدسوقي

العضوية

زين الهواري

نافع عبّدالدايم

عمرو إسماعيل

أيمن حسني.

وكشف اتحاد الكرة، عن اجتماع مصطفى عزام الأمين العام لاتحاد الكرة باللجنة الجديدة.

وأكد عزام على أهمية دور اللجنة وعملها في ظل الخبرات الكبيرة لأعضاء اللجنة، متمنيًا لهم التوفيق في مهمتهم.

كما اجتمعت اللجنة مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، قبل عقد اجتماعها الأول.

وأغلقت فترة الانتقالات الشتوية أبوابها يوم 8 فبراير، والتي امتدت منذ الأول من يناير الماضي.

وكان اتحاد الكرة كشف في وقت سابق عن اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للاتحاد، في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة العمل المؤسسي داخل الاتحاد وتعزيز كفاءة العمل الإداري والفني داخل الاتحاد.

اتحاد الكرة الدوري المصري لجنة شؤون اللاعبين
نرشح لكم
"من هنا البداية والإنطلاق".. إنبي يعلن عودة كهربا خبر في الجول - خزينة الأهلي تنتعش بقسط من صفقة انتقال وسام أبو علي بعد حادث سقوط المصعد.. بيراميدز يكشف تفاصيل إصابات فريق الشباب خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق مع راسينج سانتاندير لانتقال بلال عطية خبر في الجول - في انتظار البطاقة الدولية.. إنبي يضم الإيفواري سانوجو لتعويض رحيل شكشك محمد عبد الغني إلى حرس الحدود في صفقة انتقال حر الزمالك راحة من التدريبات بعد العودة من زامبيا "كسر وجروح وإغماء".. نجاة لاعبي شباب بيراميدز بعد حادث سقوط المصعد
أخر الأخبار
في واقعة سقوط المصعد باللاعبين.. اتحاد الكرة يدعم بيراميدز 6 دقيقة | الكرة المصرية
التجربة السابعة.. الرياضية: إقالة كارينيو من تدريب الرياض السعودي 28 دقيقة | سعودي في الجول
ستاد رين الفرنسي يقرر إيقاف مدربه ومساعديه كإجراء تأديبي 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
اتحاد الكرة يقدم العزاء لـ صلاح في وفاة جده 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رئيس ونائب و4 أعضاء.. لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة تعقد اجتماعها الأول ساعة | الدوري المصري
تقرير: كارباخال غير راض عن قرار أربيلوا بإبعاده من تشكيل ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
ارتبط اسمه بـ الأهلي.. ديبورتيفو ألافيس يضم إبراهيما دياباتي ساعة | ميركاتو
"من هنا البداية والإنطلاق".. إنبي يعلن عودة كهربا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 2 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل 3 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي 4 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا
/articles/523050/رئيس-ونائب-و4-أعضاء-لجنة-شؤون-اللاعبين-باتحاد-الكرة-تعقد-اجتماعها-الأول