رئيس ونائب و4 أعضاء.. لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة تعقد اجتماعها الأول

عقدت لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة، اجتماعها الأول بمقر الاتحاد بمدينة 6 أكتوبر.

وتضم اللجنة الجديدة لشؤون اللاعبين كل من

رئيس اللجنة

عادل موسى

نائب الرئيس

عثمان الدسوقي

العضوية

زين الهواري

نافع عبّدالدايم

عمرو إسماعيل

أيمن حسني.

وكشف اتحاد الكرة، عن اجتماع مصطفى عزام الأمين العام لاتحاد الكرة باللجنة الجديدة.

وأكد عزام على أهمية دور اللجنة وعملها في ظل الخبرات الكبيرة لأعضاء اللجنة، متمنيًا لهم التوفيق في مهمتهم.

كما اجتمعت اللجنة مع هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، قبل عقد اجتماعها الأول.

وأغلقت فترة الانتقالات الشتوية أبوابها يوم 8 فبراير، والتي امتدت منذ الأول من يناير الماضي.

وكان اتحاد الكرة كشف في وقت سابق عن اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للاتحاد، في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة العمل المؤسسي داخل الاتحاد وتعزيز كفاءة العمل الإداري والفني داخل الاتحاد.