تقرير: كارباخال غير راض عن قرار أربيلوا بإبعاده من تشكيل ريال مدريد

الإثنين، 09 فبراير 2026 - 16:20

كتب : FilGoal

داني كارباخال - ريال مدريد

يواصل ريال مدريد إبعاد داني كارباخال عن التشكيل الأساسي بقرار فني من ألفارو أربيلوا، في أزمة تتصاعد داخل الفريق رغم تحقيق الفوز على فالنسيا في ميستايا.

داني كارباخال

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وكان كارباخال تعرض للإصابة في مفصل الركبة خلال مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة والتي فاز بها الملكي 2-1.

وجلس كارباخال على مقاعد البدلاء مجددا دون مشاركة، في قرار أثار علامات استفهام خاصة مع حديث اللاعب عن جاهزيته البدنية ورغبته في الحصول على دقائق لعب أكثر.

أخبار متعلقة:
شبكة ESPN: تشيلسي يتحرك لضم جوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد بدون فينيسيوس.. ريال مدريد يفوز على فالنسيا في ميستايا ثأر من هزيمة كأس الملك.. بيتيس يفوز على أتلتيكو مدريد بهدف أنتوني تشكيل ريال مدريد - جونزالو ومبابي يقودان الهجوم ضد فالنسيا

وكشفت صحيفة ماركا أن المدرب يعتبر الأمر قرارا فنيا بحتا، في ظل قناعته بعدم المخاطرة باللاعب بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في أكتوبر.

وشدد أربيلوا في تصريحات سابقة أنه يلاحظ تحسن حالة كارباخال في التدريبات، لكنه يرفض المجازفة به في المباريات، مفضلا الاعتماد على دافيد خيمينيز أولا، ثم ترينت ألكسندر أرنولد لاحقا.

ويشعر قائد ريال مدريد بعدم الرضا عن وضعه الحالي، خاصة أنه يرى أنه قدم ما يكفي في مرحلة التأهيل للعودة للمشاركة بشكل طبيعي، وهو ما لم ينعكس على قرارات الجهاز الفني.

وتعود العلاقة بين أربيلوا وكارباخال إلى سنوات اللعب معا في الفريق، قبل أن يصبح الأول مدربا للفريق والأخير قائدا له، في وضع يفرض تحديات داخل غرفة الملابس مع كل قرار يتم اتخاذه.

وشهدت مباراة فالنسيا بقاء كارباخال على مقاعد البدلاء طوال اللقاء، رغم تواجده في قائمة المباراة، حيث رصدت الكاميرات حديثه مع المعد البدني أنطونيو بينتوس عقب اللقاء، في ظل عدم وضوح مستقبله القريب.

ولم يشارك كارباخال في ثماني مباريات من أصل عشر خاضها الفريق في عام 2026، مكتفيا بـ14 دقيقة فقط في لقاء محسوم أمام موناكو، إلى جانب ظهوره في مباراة الكأس أمام ألباسيتي.

وتأتي هذه التطورات مع اقتراب نهاية عقد كارباخال في يونيو المقبل، وبالتزامن مع اقتراب كأس العالم، ما يزيد من تعقيد موقف اللاعب داخل ريال مدريد خلال المرحلة المقبلة.

ريال مدريد الدوري الإسباني كارباخال
نرشح لكم
لابورتا يتقدم باستقالته من رئاسة برشلونة لخوض الانتخابات الجديدة خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق مع راسينج سانتاندير لانتقال بلال عطية شبكة ESPN: تشيلسي يتحرك لضم جوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد سبورت: برشلونة رفض عرضا متأخرا من جالاتاسراي لضم بيرنال أربيلوا: إذا كان بإمكان أي لاعب التفوق على كريستيانو فهو كيليان مبابي بدون فينيسيوس.. ريال مدريد يفوز على فالنسيا في ميستايا انتهت الدوري الإسباني - فالنسيا (0)-(2) ريال مدريد ثأر من هزيمة كأس الملك.. بيتيس يفوز على أتلتيكو مدريد بهدف أنتوني
أخر الأخبار
التجربة السابعة.. الرياضية: إقالة كارينيو من تدريب الرياض السعودي 2 دقيقة | سعودي في الجول
ستاد رين الفرنسي يقرر إيقاف مدربه ومساعديه كإجراء تأديبي 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
اتحاد الكرة يقدم العزاء لـ صلاح في وفاة جده 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رئيس ونائب و4 أعضاء.. لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة تعقد اجتماعها الأول 42 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: كارباخال غير راض عن قرار أربيلوا بإبعاده من تشكيل ريال مدريد 59 دقيقة | الدوري الإسباني
ارتبط اسمه بـ الأهلي.. ديبورتيفو ألافيس يضم إبراهيما دياباتي ساعة | ميركاتو
"من هنا البداية والإنطلاق".. إنبي يعلن عودة كهربا ساعة | الدوري المصري
بعد قطع إعارته مع فنربشخة.. جون دوران إلى زينيت الروسي 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 2 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل 3 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي 4 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا
/articles/523049/تقرير-كارباخال-غير-راض-عن-قرار-أربيلوا-بإبعاده-من-تشكيل-ريال-مدريد