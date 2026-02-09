تقرير: كارباخال غير راض عن قرار أربيلوا بإبعاده من تشكيل ريال مدريد

يواصل ريال مدريد إبعاد داني كارباخال عن التشكيل الأساسي بقرار فني من ألفارو أربيلوا، في أزمة تتصاعد داخل الفريق رغم تحقيق الفوز على فالنسيا في ميستايا.

وكان كارباخال تعرض للإصابة في مفصل الركبة خلال مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة والتي فاز بها الملكي 2-1.

وجلس كارباخال على مقاعد البدلاء مجددا دون مشاركة، في قرار أثار علامات استفهام خاصة مع حديث اللاعب عن جاهزيته البدنية ورغبته في الحصول على دقائق لعب أكثر.

وكشفت صحيفة ماركا أن المدرب يعتبر الأمر قرارا فنيا بحتا، في ظل قناعته بعدم المخاطرة باللاعب بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في أكتوبر.

وشدد أربيلوا في تصريحات سابقة أنه يلاحظ تحسن حالة كارباخال في التدريبات، لكنه يرفض المجازفة به في المباريات، مفضلا الاعتماد على دافيد خيمينيز أولا، ثم ترينت ألكسندر أرنولد لاحقا.

ويشعر قائد ريال مدريد بعدم الرضا عن وضعه الحالي، خاصة أنه يرى أنه قدم ما يكفي في مرحلة التأهيل للعودة للمشاركة بشكل طبيعي، وهو ما لم ينعكس على قرارات الجهاز الفني.

وتعود العلاقة بين أربيلوا وكارباخال إلى سنوات اللعب معا في الفريق، قبل أن يصبح الأول مدربا للفريق والأخير قائدا له، في وضع يفرض تحديات داخل غرفة الملابس مع كل قرار يتم اتخاذه.

وشهدت مباراة فالنسيا بقاء كارباخال على مقاعد البدلاء طوال اللقاء، رغم تواجده في قائمة المباراة، حيث رصدت الكاميرات حديثه مع المعد البدني أنطونيو بينتوس عقب اللقاء، في ظل عدم وضوح مستقبله القريب.

ولم يشارك كارباخال في ثماني مباريات من أصل عشر خاضها الفريق في عام 2026، مكتفيا بـ14 دقيقة فقط في لقاء محسوم أمام موناكو، إلى جانب ظهوره في مباراة الكأس أمام ألباسيتي.

وتأتي هذه التطورات مع اقتراب نهاية عقد كارباخال في يونيو المقبل، وبالتزامن مع اقتراب كأس العالم، ما يزيد من تعقيد موقف اللاعب داخل ريال مدريد خلال المرحلة المقبلة.