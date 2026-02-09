ارتبط اسمه بـ الأهلي.. ديبورتيفو ألافيس يضم إبراهيما دياباتي

الإثنين، 09 فبراير 2026 - 15:47

كتب : FilGoal

إبراهيما دياباتي - ديبورتيفو ألافيس

أعلن نادي ديبورتيفو ألافيس الإسباني ضم المهاجم الإيفواري إبراهيما دياباتي مهاجم جايس السويدي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقال دياباتي عبر الحساب الرسمي لنادي ألافيس بعد انضمامه "أعمل بجد مع الجهاز التدريبي لأكون جاهزاً في أسرع وقت ممكن."

وكان دياباتي ضمن اهتمامات الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وبحسب تقرير موقع أفريكا فوت، رفع الأهلي عرضه إلى مليون دولار يتضمن مكافأة توقيع للاعب لضمه في يناير، بعد أن رفض النادي السويدي العرض الأول الذي بلغت قيمته 800 ألف دولار.

وأشار التقرير إلى أن جايس السويدي يرغب في الحصول على مليون ونصف المليون دولار للتخلي عن مهاجمه.

دياباتي، صاحب الـ26 عاما، سجل 18 هدفا وصنع 5 أهداف في 29 مباراة خاضها الموسم الماضي بالدوري السويدي، ما جذب اهتمام عدد من الأندية الأوروبية والإفريقية.

ويتبقى في عقد دياباتي مع جايس ثلاث سنوات حتى 2028.

وكان المهاجم الإيفواري الذي سبق له اللعب لرديف ريال مايوركا وأكاديمية إشبيلية قد انتقل إلى جايس في يناير الماضي.

إبراهيما دياباتي ديبورتيفو ألافيس جايس السويدي
