"من هنا البداية والإنطلاق".. إنبي يعلن عودة كهربا

أعلن نادي إنبي تعاقده مع محمود عبد المنعم "كهربا" ضمن صفقات سوق الانتقالات الشتوية.

محمود كهربا النادي : إنبي إنبي

ويتعاقد إنبي مع محمود كهربا حتى نهاية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر.

وسبق وأن لعب كهربا مع إنبي قبل أن ينتقل إلى الزمالك كما لعب مع الأهلي قبل الرحيل الموسم الماضي.

وتواجد كهربا في مقر نادي إنبي أمس الأحد رفقة وكيله أحمد يحيى لتوقيع العقود.

ودخل كهربا في مفاوضات خلال الفترة الماضية مع عدة أندية منها الاتحاد السكندري وغزل المحلة وزد.

وذلك بعد رحيله عن صفوف نادي القادسية الكويتي بعد فسخ تعاقده.

وكشف كهربا أن سبب فسخ تعاقده هو عدم حصوله على مستحقاته التعاقدية خلال الفترة الماضية.

ورحل كهربا عن الأهلي في يناير من عام 2025 الماضي، وانضم لصفوف الاتحاد الليبي.

قبل أن يرحل عنه بنهاية الموسم الماضي وينضم إلى القادسية الكويتي.

وبعد انضمامه إلى إنبي يكون كهربا عاد إلى بيته الذي بدأ منه رحلته مع كرة القدم بعد الرحيل عن قطاع الناشئين في الأهلي.