بعد قطع إعارته مع فنربشخة.. جون دوران إلى زينيت الروسي

أعلن نادي زينيت سانت بطرسبرج الروسي ضم الكولومبي جون دوران على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكشف النادي الروسي عبر حسابه الرسمي، عن ضم اللاعب وارتدائه القميص رقم 9.

وتوصل جون دوران توصل لاتفاق لقطع إعارته من النصر السعودي إلى فنربخشة التركي، من أجل الانتقال إلى فريق زينيت سان بطرسبرج الروسي.

ووافق النصر على رحيل البالغ من العمر 22 عامًا إلى زينيت وإنهاء إعارته إلى فنربخشة.

وانضم دوران إلى النصر في شتاء 2025 قادما من أستون فيلا.

قبل أن ينتقل إلى فنربخشة على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ولعب الكولومبي 21 مباراة بقميص فنربخشة هذا الموسم، وسجل 5 أهداف وصنع 3.

ورغم أن دوران سجل 12 هدفا خلال 18 مباراة مع النصر خلال الموسم الماضي، غير أنه لم يستمر مع الفريق.