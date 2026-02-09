خبر في الجول - خزينة الأهلي تنتعش بقسط من صفقة انتقال وسام أبو علي

انتعشت خزينة الأهلي اليوم الإثنين بعد دفع كولومبوس كرو قيمة قسط من أقساط صفقة ضم وسام أبو علي.

وانتقل أبو علي للدوري الأمريكي قادما من النادي الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن خزينة الأهلي تلقت اليوم 2.5 مليون دولار قيمة قسط من صفقة انتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي.

ويعتبر ذلك قيمة القسط الثاني في صفقة انتقال وسام أبو علي.

وكان الأهلي أبرم صفقة انتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو مقابل ما يقارب من 7.5 مليون دولار.

وتلقى الأهلي 4 ملايين دولار فور إتمام الصفقة.

ويتسلم الأهلي قيمة القسط الثالث والأخيرة عقب نهاية الموسم الجاري بقيمة مليون دولار.

ويمتد تعاقد وسام أبو علي مع كولومبوس كرو حتى صيف 2027.

ولعب وسام أبو علي مع كولومبوس كرو 5 مباريات وسجل 3 أهداف وصنع آخر.

أبو على قضى فترة ناجحة مع الأهلي وسجل 38 هدفا وصنع 10 آخرين خلال 60 مباراة في جميع المسابقات.