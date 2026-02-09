بعد حادث سقوط المصعد.. بيراميدز يكشف تفاصيل إصابات فريق الشباب

الإثنين، 09 فبراير 2026 - 14:15

كتب : FilGoal

بيراميدز - بيان رسمي

أعرب هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن بالغ حزنه إزاء الحادث المؤسف الذي تعرّض له عدد من لاعبي فريق مواليد 2007، إثر سقوط المصعد بأحد الفنادق بمحافظة الإسكندرية، خلال تواجد الفريق في مهمة رسمية.

وتعرض لاعبو فريق شباب بيراميدز تحت 20 عاما لحادث عقب سقوط المصعد الخاص بهم من الدور الرابع.

وكشف هاني سعيد حالات اللاعبين المصابين كالآتي:

اللاعب محمد عطية سيد عطية: ما بعد الارتجاج، وكدمة بالظهر، وكسر في عظام الساعد الأيسر، وكدمة بالركبة اليسرى، وكدمة بالقدم اليسرى.

اللاعب محمد عبد الغني عبد الحليم: ما بعد الارتجاج، مع كسر في عظام القدم والكاحل والساق اليمنى.

اللاعب محمد ياسر السيد مصيلحي: ما بعد الارتجاج، مع جرح عرضي.

اللاعب حمزة الشاذلي أحمد: ما بعد الارتجاج.

اللاعب محمود كرم محمد مصطفى: ما بعد الارتجاج، وكدمة في الكاحل الأيسر.

وقال هاني سعيد عبرالمركز الإعلامي للنادي: "تم نقل اللاعبين المصابين على الفور إلى مستشفى مبرة العصافرة، حيث خضعوا للفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الأطقم الطبية المختصة".

وتابع "جميع اللاعبين يخضعون حاليًا للمتابعة الطبية الدقيقة، ويتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية وعمل أشعة مقطعية شاملة مرة أخرى وتوفير أفضل رعاية طبية لهم".

وكشف هاني سعيد "بناءً على هذه الظروف الطارئة، تقدّمنا بطلب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم لتأجيل مباراة الفريق في مسابقة الدوري أمام فريق حرس الحدود، والتي كان مقررًا لها اليوم".

واختتم تصريحاته "النيابة العامة المصرية تباشر حاليًا التحقيق في ملابسات الواقعة، وأن النادي يتعاون بشكل كامل مع الجهات المختصة، ولا توجد أي تعليقات إضافية في الوقت الحالي لحين انتهاء التحقيقات وصدور النتائج الرسمية".

