لابورتا يتقدم باستقالته من رئاسة برشلونة لخوض الانتخابات الجديدة

الإثنين، 09 فبراير 2026 - 14:15

كتب : FilGoal

جوان لابورتا - برشلونة

أعلن برشلونة تقدم خوان لابورتا رئيس النادي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة باستقالتهم من مناصبهم.

تأتي تلك الخطوة من أجل أن يكونوا مؤهلين لخوض انتخابات مجلس إدارة برشلونة الجديد.

وتقام الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لبرشلونة يوم 15 مارس المقبل.

وعقد اجتماع لمجلس إدارة برشلونة اليوم الإثنين، والذي تم خلاله نشر الدعوة الرسمية للانتخابات.

وكشف برشلونة في بيان رسمي: "إلى جانب لابورتا، استقال أيضاً عدد من أعضاء مجلس الإدارة الحالي للمشاركة في العملية الانتخابية."

وأكمل "قدّمت كل من إيلينا فورت نائبة الرئيس للشؤون المؤسسية، ورافائيل إسكوديرو نائب الرئيس للشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة: فيران أوليفر، وجوزيب ماريا ألبرت، وخافيير بارباني، وميجيل كامبس، وأوريلي ماس، وخافيير بويج، وجوان سولير إي فيري."

وسيواصل مجلس الإدارة بتشكيل جديد مهامه حتى نهاية ولايته الحالية في 30 يونيو.

وسيتولى رافائيل يوستي نائب الرئيس الحالي، أعمال رئاسة النادي بدلا من لابورتا، وجوزيب كوبيلس نائبًا للرئيس وأمينًا للسر، وألفونس كاسترو أمينًا للصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة جوزيب إجناسي ماسيا، وأنخيل ريودالباس، وجوان سوليه إي سوست، وسيسكو بوجول.

وينص قانون الرياضة الإسباني يجبر 6 أعضاء من مجلس إدارة النادي على التقدم باستقالتهم قبل الدعوة للانتخابات وعلى رأسهم رئيس النادي خوان لابورتا.

ويجب أن يتقدم كل شخص سيترشح للانتخابات باستقالته إذا رغب في الترشح من جديد.

ويتولى لابورتا رئاسة برشلونة منذ عام يوليو من عام 2021.

