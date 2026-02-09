ضربة جديدة قبل المونديال.. السيلية يعلن تفاصيل إصابة علي علوان مهاجم الأردن

الإثنين، 09 فبراير 2026 - 14:02

كتب : FilGoal

علي علوان مهاجم الأردن

تعرض مهاجم منتخب الأردن لضربة جديدة قبل منافسات كأس العالم بعد إصابة علي علوان مهاجم فريق السيلية القطري.

علي علوان

النادي : الكرمة

الأردن

وكان علوان تألق في النسخة الأخيرة من كأس العرب، وبات مهدد بالمشاركة في كأس العالم بعد غيابه المتوقع لثلاثة أشهر.

وتأتي إصابة علوان بعد تعرض الثنائي يزن النعيمات وأدهم القرشي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

أخبار متعلقة:
الشباب السعودي يتعاقد مع موهبة الأردن خبر في الجول - اهتمام من بيراميدز بـ فاخوري.. ودور مدرب الأردن في انتقاله خبر في الجول - الأهلي في مفاوضات متقدمة لضم فاخوري موهبة الأردن بعد يزن النعيمات.. إصابة جديدة بالرباط الصليبي في منتخب الأردن

وكشف نادي السيلية القطري عن إصابة علي علوان بقطع في أربطة الكاحل.

ويجري اللاعب عملية جراحية وتستغرق مدة العلاج ما يقارب من ثلاثة أشهر قبل العودة إلى الملاعب.

ويبلغ علوان من العمر 25 عاما وبدأ مشواره مع نادي الجزيرة الأردني قبل أن ينتقل إلى الشمال القطري في يناير 2022 ومنه إلى الخور على سبيل الإعارة.

وانتقل علوان إلى سلاجور الماليزي في صفقة انتقال حر قبل أن يعود إلى الكرامة العراقي ومنه السيلية القطري.

وكان منتخب الأردن قد حقق وصافة كأس العرب بعد خسارة النهائي أمام المغرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ونجح علي علوان خلال البطولة في تسجيل 6 أهداف من 6 مباريات خاضهم.

وكان يزن النعيمات قد تعرض للإصابة في الرباط الصليبي خلال مباراة الأردن ضد العراق في ربع نهائي كأس العرب.

بينما القرشي تعرض لنفس الإصابة أمام المغرب في نهائي كأس العرب.

ويتواجد منتخب الأردن في كأس العالم بمجموعة تضم الأرجنتين حامل اللقب والجزائر والنمسا.

وجاء ترتيب المباريات كالتالي:

الجولة الأولى

الأرجنتين × الجزائر.. 16 يونيو 2026.

النمسا × الأردن.. 16 يونيو 2026.

الجولة الثانية

الأرجنتين × النمسا.. 22 يونيو 2026.

الأردن × الجزائر.. 22 يونيو 2026.

الجولة الثالثة

الأردن × الجزائر.. 27 يونيو 2026.

الجزائر × النمسا.. 27 يونيو 2026.

الأردن علي علوان
نرشح لكم
تقرير مغربي: وهبي مساعدا و4 مستشارين.. تعديلات في الجهاز الفني لـ الركراكي بعد الخسارة من الملعب المالي.. الترجي يعلن رحيل مدربه الوصل يعلن تعيين روي فيتوريا مديرا فنيا جديدا لاعب شبيبة القبائل: كرة القدم لم تحبنا أمام الأهلي الاتحاد المغربي ينفي استقالة وليد الركراكي فوت ميركاتو: وليد الركراكي تقدم باستقالته من تدريب المغرب دوري أبطال إفريقيا - موكوينا: مباراة الهلال السوداني الأصعب لنا هذا الموسم تقرير: روي فيتوريا يقترب من تدريب الوصل الإماراتي
أخر الأخبار
تقرير مغربي: وهبي مساعدا و4 مستشارين.. تعديلات في الجهاز الفني لـ الركراكي 3 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد حادث سقوط المصعد.. بيراميدز يكشف تفاصيل إصابات فريق الشباب 17 دقيقة | الدوري المصري
لابورتا يتقدم باستقالته من رئاسة برشلونة لخوض الانتخابات الجديدة 17 دقيقة | الدوري الإسباني
ضربة جديدة قبل المونديال.. السيلية يعلن تفاصيل إصابة علي علوان مهاجم الأردن 30 دقيقة | الوطن العربي
اسكواش - تأهل ثلاثي مصري إلى نصف نهائي بطولة ويندي سيتي 44 دقيقة | رياضة نسائية
خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق مع راسينج سانتاندير لانتقال بلال عطية 51 دقيقة | ميركاتو
شبكة ESPN: تشيلسي يتحرك لضم جوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد ساعة | ميركاتو
سبورت: برشلونة رفض عرضا متأخرا من جالاتاسراي لضم بيرنال ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 2 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل 3 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي 4 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا
/articles/523041/ضربة-جديدة-قبل-المونديال-السيلية-يعلن-تفاصيل-إصابة-علي-علوان-مهاجم-الأردن