ضربة جديدة قبل المونديال.. السيلية يعلن تفاصيل إصابة علي علوان مهاجم الأردن

تعرض مهاجم منتخب الأردن لضربة جديدة قبل منافسات كأس العالم بعد إصابة علي علوان مهاجم فريق السيلية القطري.

علي علوان النادي : الكرمة الأردن

وكان علوان تألق في النسخة الأخيرة من كأس العرب، وبات مهدد بالمشاركة في كأس العالم بعد غيابه المتوقع لثلاثة أشهر.

وتأتي إصابة علوان بعد تعرض الثنائي يزن النعيمات وأدهم القرشي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكشف نادي السيلية القطري عن إصابة علي علوان بقطع في أربطة الكاحل.

ويجري اللاعب عملية جراحية وتستغرق مدة العلاج ما يقارب من ثلاثة أشهر قبل العودة إلى الملاعب.

ويبلغ علوان من العمر 25 عاما وبدأ مشواره مع نادي الجزيرة الأردني قبل أن ينتقل إلى الشمال القطري في يناير 2022 ومنه إلى الخور على سبيل الإعارة.

وانتقل علوان إلى سلاجور الماليزي في صفقة انتقال حر قبل أن يعود إلى الكرامة العراقي ومنه السيلية القطري.

وكان منتخب الأردن قد حقق وصافة كأس العرب بعد خسارة النهائي أمام المغرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ونجح علي علوان خلال البطولة في تسجيل 6 أهداف من 6 مباريات خاضهم.

وكان يزن النعيمات قد تعرض للإصابة في الرباط الصليبي خلال مباراة الأردن ضد العراق في ربع نهائي كأس العرب.

بينما القرشي تعرض لنفس الإصابة أمام المغرب في نهائي كأس العرب.

ويتواجد منتخب الأردن في كأس العالم بمجموعة تضم الأرجنتين حامل اللقب والجزائر والنمسا.

وجاء ترتيب المباريات كالتالي:

الجولة الأولى

الأرجنتين × الجزائر.. 16 يونيو 2026.

النمسا × الأردن.. 16 يونيو 2026.

الجولة الثانية

الأرجنتين × النمسا.. 22 يونيو 2026.

الأردن × الجزائر.. 22 يونيو 2026.

الجولة الثالثة

الجزائر × النمسا.. 27 يونيو 2026.