اسكواش - تأهل ثلاثي مصري إلى نصف نهائي بطولة ويندي سيتي

حسم ثلاثة لاعبين مصريين تأهلهم إلى نصف نهائي بطولة ويندي سيتي المفتوحة المقامة بولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتعتبر ويندي سيتي واحدة من البطولات الكبرى في الموسم.

وتأهلت هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصفنة الأولى عالميا إلى نصف النهائي بعد الفوز على البلجيكي تيني جيليس بثلاثة أشواط دون مقابل.

بينما تخطت نور الشربيني لاعبة سبورتنج عقبة الماليزية سيفاسانجاري سوبرامانيام بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وحسمت نور الشربيني الشوط الخامس والفاصل بنتيجة 11-8 لتستغرق المباراة 51 دقيقة.

أما مصطفى عسل لاعب بالم هيلز فحسم تأهله بعد الفوز بسهولة على الإنجليزي جونا بريانت بثلاثة أشواط دون مقابل.

وتستأنف مباريات ربع النهائي فجر الثلاثاء بثلاث مواجهات للمصريين كالآتي:

أمينة عرفي × الأمريكية أماندا صبحي - 1 صباحا

فيروز أبو الخير × الأمريكية أوليفيا ويفر - 3 فجرا

كريم عبد الجواد × الفرنسي فيكتور كروين - 3:45 فجرا

وحصل الثنائي علي فرج ونور الشربيني على لقب النسخة الأخيرة من البطولة والتي أقيمت في 2024.

وكان علي فرج أعلن اعتزاله الموسم الماضي.