خبر في الجول - الأهلي يتوصل لاتفاق مع راسينج سانتاندير لانتقال بلال عطية

الإثنين، 09 فبراير 2026 - 13:41

كتب : عمرو نبيل

هدف بلال عطية - منتخب مصر للناشئين ضد هايتي

توصل النادي الأهلي لاتفاق مع نادي راسينج سانتاندير الإسباني، بشأن صفقة انتقال بلال عطية لاعب الفريق الشاب.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي اتفق مع النادي الإسباني على ضم اللاعب مقابل موسم ونصف على سبيل الإعارة.

وسيتم تجديد الإعارة أو بيع اللاعب بعد فترة الإعارة بما يتناسب مع قيمة اللاعب وقتها حال موافقة الأهلي، حسبما علم FilGoal.com

وينافس راسينج سانتاندير بدوري الدرجة الثانية الإسباني.

ويحتل الفريق المركز الثاني برصيد 44 نقطة بفارق نقطة عن المتصدر، في صراع التأهل للدوري الإسباني.

أما الفريق الثاني لنادي راسينج فيطلق عليه "رايو كانتابريا" ويشارك في الدوري الإسباني الدرجة الثانية ب.

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن نادي راسينج سانتاندير طلب من الأهلي التعاقد مع بلال عطية. (طالع التفاصيل)

وسيتم قيد بلال في فريق تحت 19 عاما بنادي راسينج سانتاندير، لأن القيد ممتد في هذه الفئة حتى يوم 28 فبراير، لكنه سيتدرب مع الفريق الأول وفقا للاتفاق مع النادي الإسباني، حسبما كشف مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com في وقت سابق.

وقضى بلال فترة معايشة مع نادي هانوفر الألماني خلال الفترة السابقة.

ولعب بلال عطية مع منتخب الناشئين في كأس العالم تحت 17 سنة التي أقيمت في قطر.

وودع المنتخب المصري كأس العالم للناشئين من دور الـ32 بعد الخسارة أمام سويسرا بثلاثية.

