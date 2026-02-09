شبكة ESPN: تشيلسي يتحرك لضم جوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد

الإثنين، 09 فبراير 2026 - 13:23

كتب : FilGoal

خوليان ألفاريز - أتليتكو مدريد - إنتر

بدأ نادي تشيلسي التحرك في سوق الدوري الإسباني من جديد، بعدما وضع جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد هدفا محتملا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعيش ألفاريز فترة صعبة على المستوى الفني خلال الأشهر الأخيرة، ما فتح باب التكهنات حول مستقبله، رغم كونه أحد أهم لاعبي أتلتيكو في المواسم الماضية.

وكشفت ESPN عن عقد محادثات بين تشيلسي وممثلي اللاعب، الذين تواجدوا في إنجلترا خلال الأسبوع الماضي.

ودخل أرسنال سباق التعاقد مع ألفاريز، لكن تقارير تشير إلى أن تشيلسي قد يتفوق على جاره اللندني.

ويحظى اللاعب باهتمام طويل الأمد من برشلونة، لكن الأوضاع المالية للنادي الكتالوني تجعل عودة الدولي الأرجنتيني إلى الدوري الإنجليزي الأكثر ترجيحا.

ويسعى تشيلسي لتجهيز نفسه مبكرا لصفقة محتملة في الصيف، إذ يرى في ألفاريز المهاجم المثالي لقيادة الخط الأمامي بداية من الموسم المقبل، مستفيدا من قدرته المالية والعلاقة الجيدة التي تجمعه بإدارة أتلتيكو مدريد خلال السنوات الأخيرة.

قبل انطلاق الموسم الحالي، كان أتلتيكو يعتبر ألفاريز لاعبا غير قابل للبيع تحت أي ظرف، لكن تراجع مستواه، بتسجيله 11 هدفا في 32 مباراة بجميع المسابقات، قد يدفع الإدارة لإعادة تقييم الموقف حال وصول عرض ضخم.

وبدا قرار دييجو سيميوني بإبعاد ألفاريز عن مباراة الكأس مفاجئا، قبل أن يكشف المدرب أن اللاعب لم يكن في حالة بدنية جيدة، وهو ما منعه من المشاركة. ليعود الأرجنتيني أساسيا في مباراة الدوري، لكنه ظهر بشكل باهت وتم استبداله بين الشوطين.

ولم يسدد ألفاريز سوى كرة واحدة، ونجح في مراوغة واحدة فقط، ولمس الكرة 17 مرة طوال الشوط الأول، ما دفع سيميوني للدفع بسورلوث بجوار لوكمان بحثا عن حلول هجومية.

ولم يسجل ألفاريز في الدوري منذ 1 نوفمبر أمام إشبيلية، أي منذ 100 يوم، بينما يعود آخر أهدافه في جميع البطولات إلى 9 ديسمبر في دوري أبطال أوروبا، ليصل إجمالي المباريات دون تسجيل إلى 11 مواجهة متتالية.

لا يواجه أتلتيكو مدريد ضغوطا مالية تجبره على البيع، بعدما نجح في تجاوز أزماته الاقتصادية السابقة، ما يمنحه القدرة على التمسك باللاعب وطلب مقابل مالي كبير في حال تقدم تشيلسي أو أي ناد آخر بعرض رسمي.

