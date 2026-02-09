سبورت: برشلونة رفض عرضا متأخرا من جالاتاسراي لضم بيرنال

رفض نادي برشلونة عرضا مفاجئا من جالاتاسراي التركي خلال سوق الانتقالات الشتوية لضم مارك بيرنال.

مارك برنال النادي : برشلونة برشلونة

وينتهي تعاقد اللاعب البالغ من العمر 18 عاما في صيف 2029.

وكشفت صحيفة سبورت رفض نادي برشلونة عرضا رسميا من جالاتاسراي التركي للتعاقد مع مارك بيرنال لاعب وسط الفريق، خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوية.

وشهدت فترة الانتقالات الشتوية هدوءا نسبيا داخل برشلونة، بعدما اكتفى بضم جواو كانسيلو، مقابل رحيل مارك أندريه تير شتيجن، مع وجود محاولات لإعارة بعض اللاعبين وعلى رأسهم مارك بيرنال.

وأوضح التقرير أن جالاتاسراي تقدم بعرض بلغت قيمته 30 مليون يورو لضم اللاعب البالغ 18 عاما، مع وعد بتثبيت راتبه الحالي، في محاولة جادة لإقناع اللاعب وإدارة برشلونة، بقيادة رئيس النادي التركي دورسون أوزبك.

ورفض برشلونة العرض بشكل قاطع، مؤكدا تمسكه باللاعب وعدم مناقشة أي انتقال نهائي، رغم أن النادي كان منفتحا في وقت سابق على فكرة إعارته لضمان مشاركته بشكل منتظم وعدم تعطيل تطوره.

وشهد يناير اهتماما من جيرونا بالحصول على خدمات بيرنال على سبيل الإعارة، قبل أن يقرر برشلونة الإبقاء عليه حتى نهاية الموسم، خاصة بعد تسجيله هدفه الأول مع الفريق خلال الفوز على مايوركا.

ويرى برشلونة أن بيرنال مشروع نجم عالمي في وسط الملعب خلال السنوات المقبلة، وأن قيمته السوقية مرشحة للارتفاع بشكل كبير، وهو ما جعل عرض جالاتاسراي مرفوضا رغم جرأته.

وجدد برشلونة تعاقد لاعبه الشاب بعد تعافيه من إصابة القطع في الرباط الصليبي.

وتعرض اللاعب الشاب للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في نهاية مباراة فريقه ضد رايو فايكانو في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني في الموسم الماضي.