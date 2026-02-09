خبر في الجول - في انتظار البطاقة الدولية.. إنبي يضم الإيفواري سانوجو لتعويض رحيل شكشك

أتم نادي إنبي اتفاقه مع الإيفواري موركين سانوجو لاعب فريق دينجولي، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأغلق الاتحاد المصري باب الانتقالات الشتوية يوم الأحد 8 فبراير.

وعلم FilGoal.com أن إنبي حجز مكان للاعب في قائمته للمشاركة مع الفريق.

وينتظر إنبي وصول البطاقة الدولية للاعب للمشاركة في المباريات، حسبما علم FilGoal.com

سانوجو من مواليد 2007 ويلعب في مركز الظهير الأيمن، وانضم لمنتخب كوت ديفوار تحت 20 عاما.

وكان اللاعب الإيفواري على وشك الانضمام لفريق مودرن سبورت الصيف الماضي، ولكن تعطلت الصفقة.

ويعد موركين سانوجو بديلا لمصطفى شكشك الظهير الأيمن للفريق البترولي، الذي رحل عن الفريق خلال يناير للانضمام إلى أهلي طرابلس الليبي.

وخاض شكشك الموسم الحالي 13 مباراة بقميص الفريق البترولي.

وشارك شكشك مع إنبي في 131 مباراة سجل 3 وصنع 6 في جميع المسابقات منذ تصعيده للفريق الأول.