محمد عبد الغني إلى حرس الحدود في صفقة انتقال حر

الإثنين، 09 فبراير 2026 - 11:44

كتب : عمرو نبيل

محمد عبد الغني - غزل المحلة

انضم محمد عبد الغني مدافع غزل المحلة والزمالك السابق، إلى حرس الحدود.

وعلم FilGoal.com أن حرس الحدود أتم صفقة عبد الغني، وقام بقيده قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.

ويمتد تعاقد عبد الغني مع حرس الحدود لمدة موسم ونصف، حسبما علم FilGoal.com

وأغلق الاتحاد المصري باب الانتقالات الشتوية يوم الأحد 8 فبراير.

المدافع صاحب الـ32 عاما لعب لصفوف الزمالك خلال الفترة من 2018 حتى 2024.

وتوج مع الفريق الأبيض ببطولات الدوري والكأس والكونفدرالية الإفريقية، مرتين، بالإضافة إلى لقب وحيد لكأس السوبر الإفريقي.

وانضم لصفوف البنك الأهلي خلال الفترة من يناير 2024 حتى صيف 2025.

ولعب لصفوف المحلة 6 أشهر فقط بعد انضمامه الصيف الماضي لزعيم الفلاحين.

وشارك عبد الغني مع المحلة في 5 مباريات، بينهم مباراة واحدة فقط بشكل أساسي كانت أمام حرس الحدود، بإجمالي دقائق لعب 102 دقيقة.

حرس الحدود محمد عبد الغني
