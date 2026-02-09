الزمالك راحة من التدريبات بعد العودة من زامبيا

الإثنين، 09 فبراير 2026 - 10:50

كتب : FilGoal

مران الزمالك

قرر معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الإثنين.

ووصلت بعثة فريق الزمالك إلى مطار القاهرة صباح اليوم الإثنين قادمة من زامبيا.

وخسر الزمالك من زيسكو يونايتد الزامبي خارج ملعبه بهدف دون رد، في الجولة الخامسة لحساب دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.

ويستأنف الفريق تدريباته غدًا الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة يوم الأربعاء المقبل في الدوري في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ14 لبطولة الدوري.

ويلتقي بعدها الزمالك أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت 14 فبراير في ختام دور المجموعات.

وتقام المباراتين على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وأصبحت الجولة الأخيرة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية حاسمة في التأهل بين الزمالك والمصري وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

لتتعقد الحسابات ويصبح الـ3 الفرق لديها فرصة للتأهل وذلك بعد خروج زيسكو رسميا، قبل الجولة الأخيرة ويصبح ترتيب المجموعة كالآتي:

1- كايزر تشيفز 10 نقاط

2- الزمالك 8 نقاط

3- المصري 7 نقاط

4- زيسكو 3 نقاط

كيف يتأهل الزمالك لدور الـ8 في الكونفدرالية

1- فوز الزمالك على كايزر تشيفز يؤهل الزمالك في المركز الأول

2- تعادل الزمالك مع كايزر تشيفز مع تعثر المصري أمام زيسكو يؤهل الزمالك في المركز الثاني

3- خسارة الزمالك ضد كايزر تشيفز مع تعثر المصري أمام زيسكو يؤهل الزمالك في المركز الثاني

