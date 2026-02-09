قبل مواجهة شباب الأهلي.. غياب بونو عن تدريبات الهلال بسبب الإصابة

الإثنين، 09 فبراير 2026 - 10:38

كتب : FilGoal

غاب المغربي ياسين بونو حارس مرمى فريق الهلال عن التدريبات الجماعية الختامية للفريق قبل مواجهة شباب أهلي دبي الإماراتي.

ويحل الهلال ضيفا على شباب أهلي دبي ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأعلن نادي الهلال غياب ياسين بونو عن التدريبات الجماعية بسبب خضوعه لجلسة علاجية في منطقة الكتف.

ووصلت بعثة الهلال إلى مدينة دبي الإماراتية أمس الأحد وخاض الفريق حصة تدريبية.

وحسم الهلال تأهله سلفا إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بعد تحقيق العلامة الكاملة في أول ست جولات.

بينما جمع شباب أهلي دبي 10 نقاط ويحتل المركز الخامس في المجموعة.

ويتأهل أصحاب أول 8 مراكز في جدول الترتيب إلى ثمن نهائي بطولة آسيا.

ولم يجمع سوى الهلال العلامة الكاملة بتحقيق الفوز في كل الجولات.

