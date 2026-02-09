الرياضية: جيسوس يربط بقاءه في النصر باستمرار رونالدو

الإثنين، 09 فبراير 2026 - 10:28

كتب : FilGoal

جيسوس - رونالدو - النصر

تشهد التطورات الداخلية في نادي النصر السعودي ارتباكا بعد تلميح جوجي جيسوس المدير الفني للفريق، بالرحيل.

وغاب كريستيانو رونالدو نجم الفريق، عن مباراتي الرياض، واتحاد جدة، في الدوري السعودي يومي الإثنين والجمعة السابقين.

وأفادت صحيفة أبولا البرتغالية أن رونالدو لا ينوي المشاركة من جديد إلا مع انتهاء مشكلة الرواتب المتأخرة وإلا فلن يخوض أي مباراة.

كما يرى رونالدو أن النصر لا يتلق نفس الدعم المالي الذي تتلقاه الأندية الثلاثة الأخرى "الهلال، والأهلي، والاتحاد" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وأوضحت صحيفة الرياضية، أن جيسوس المدير الفني للفريق، رهن تجديد تعاقده ببقاء رونالدو.

وأضافت الصحيفة السعودية "جيسوس لن يفتح باب الحديث عن عقده قبل معرفة الصورة الكاملة لمستقبل رونالدو."

وينتهي عقد جورجي جيسوس مع النصر بنهاية الموسم الجاري.

وتابعت الصحيفة "لا يُتوقع أن يُجدد جيسوس عقده، في ظل الظروف الحالية، التي يصعب فيها تلبية طلباته الفنية."

وأتمت الرياضية "جيسوس انتظر حسم صفقتين كان قد طلب التعاقد معهما منذ بداية يناير الماضي، إلا أن الأمر لم يتم."

وقاد جيسوس فريق النصر في 30 مباراة، حقق الفوز في 24 وتعادل في واحدة وخسر 5 مباريات.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطة واحدة خلف الهلال المتصدر.

