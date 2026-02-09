"كسر وجروح وإغماء".. نجاة لاعبي شباب بيراميدز بعد حادث سقوط المصعد

الإثنين، 09 فبراير 2026 - 10:14

كتب : FilGoal

بيراميدز - بيان رسمي

تعرض لاعبو فريق شباب بيراميدز تحت 20 عاما لحادث عقب سقوط المصعد الخاص بهم من الدور الرابع.

وكشف إيهاب المصري المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي بيراميدز تفاصيل الحادث ونجاة اللاعبين.

وكتب المصري عبر حسابه على موقع فيسبوك:

أخبار متعلقة:
رئيس إنبي يعلن ضم كهربا وإعارة محمد حمدي إلى بيراميدز فاخوري سجل في مشاركته الأولى.. بيراميدز يعزز صدارته للمجموعة بفوز كبير على ريفيرز يونايتد تشكيل بيراميدز - مروان حمدي يقود الهجوم أمام ريفرز يونايتد خبر في الجول - تمت.. سيراميكا كليوباترا يضم بوبو من بيراميدز

"قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على نجاة لاعبي فريق 2007 في بيراميدز بعد إلقاء المحاضرة وأثناء نزولهم (بالأسانسير) سقط بهم من الدور الرابع".

"تعرض اللاعبون للكسر والقطع في القدم وجروح وكدمات وحالات إغماء شديدة وحتى الآن في المستشفى، موقف صعب لكن ربنا سترها على الأولاد".

على صعيد آخر يستعد فريق بيراميدز الأول لمواجهة إنبي ضمن الجولة المؤجلة من الدوري.

وتقام المباراة يوم الأربعاء في تمام الخامسة مساء.

وكان بيراميدز حسم صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على ريفيرز يونايتد النيجيري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

الدوري المصري بيراميدز شباب بيراميدز
نرشح لكم
محمد عبد الغني إلى حرس الحدود في صفقة انتقال حر الزمالك راحة من التدريبات بعد العودة من زامبيا الكونفدرالية - بعثة الزمالك تصل إلى القاهرة استعدادا لمواجهة سموحة رئيس إنبي يعلن ضم كهربا وإعارة محمد حمدي إلى بيراميدز خبر في الجول - حرس الحدود يتمم تعاقده مع الفلسطيني إبراهيم داوود خبر في الجول - زد يتمم تعاقده مع زياد طارق ظهير بلدية المحلة الزمالك يوفر حافلات لنقل المشجعين لمباراتي سموحة وكايزر تشيفز خبر في الجول – الزمالك سيرسل احتجاجا على موعد مباراة سيراميكا كليوباترا.. وطلب آخر
أخر الأخبار
محمد عبد الغني إلى حرس الحدود في صفقة انتقال حر 35 دقيقة | ميركاتو
ليفربول يعلن إيقاف سوبوسلاي لمباراة واحدة في الدوري الإنجليزي 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الزمالك راحة من التدريبات بعد العودة من زامبيا ساعة | الدوري المصري
قبل مواجهة شباب الأهلي.. غياب بونو عن تدريبات الهلال بسبب الإصابة ساعة | آسيا
الرياضية: جيسوس يربط بقاءه في النصر باستمرار رونالدو ساعة | سعودي في الجول
"كسر وجروح وإغماء".. نجاة لاعبي شباب بيراميدز بعد حادث سقوط المصعد 2 ساعة | الدوري المصري
الكونفدرالية - بعثة الزمالك تصل إلى القاهرة استعدادا لمواجهة سموحة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
كرة طائرة - قبل انطلاق مشوارها مع الأهلي.. إصابة أية النادي بقطع في وتر أكيليس 2 ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 2 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل 3 سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي 4 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا
/articles/523030/كسر-وجروح-وإغماء-نجاة-لاعبي-شباب-بيراميدز-بعد-حادث-سقوط-المصعد