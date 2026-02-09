"كسر وجروح وإغماء".. نجاة لاعبي شباب بيراميدز بعد حادث سقوط المصعد

تعرض لاعبو فريق شباب بيراميدز تحت 20 عاما لحادث عقب سقوط المصعد الخاص بهم من الدور الرابع.

وكشف إيهاب المصري المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي بيراميدز تفاصيل الحادث ونجاة اللاعبين.

وكتب المصري عبر حسابه على موقع فيسبوك:

"قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله على نجاة لاعبي فريق 2007 في بيراميدز بعد إلقاء المحاضرة وأثناء نزولهم (بالأسانسير) سقط بهم من الدور الرابع".

"تعرض اللاعبون للكسر والقطع في القدم وجروح وكدمات وحالات إغماء شديدة وحتى الآن في المستشفى، موقف صعب لكن ربنا سترها على الأولاد".

على صعيد آخر يستعد فريق بيراميدز الأول لمواجهة إنبي ضمن الجولة المؤجلة من الدوري.

وتقام المباراة يوم الأربعاء في تمام الخامسة مساء.

وكان بيراميدز حسم صدارة ترتيب مجموعته في دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على ريفيرز يونايتد النيجيري بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.