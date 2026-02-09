كرة طائرة - قبل انطلاق مشوارها مع الأهلي.. إصابة أية النادي بقطع في وتر أكيليس

تعرضت أية النادي لاعبة فريق سيدات الأهلي للكرة الطائرة لإصابة قوية قبل انطلاق مشوارها مع الفريق.

وكانت أية النادي انضمت إلى الأهلي في يناير الماضي وتستعد لانطلاق مشوارها مع الفريق بخوض منافسات السوبر المصري الأسبوع المقبل.

وعلم FilGoal.com أن أية النادي تعرضت لإصابة قوية خلال تدريبات الأهلي استعدادا لخوض منافسات سوبر السيدات.

وتأكد انتهاء مشوار أية النادي مع الأهلي هذا الموسم قبل أن يبدأ إذ تحتاج لفترة علاج تتراوح بين 6 إلى 9 أشهر.

وتعاقد الأهلي مع أية النادي حتى نهاية الموسم الجاري ضمن تدعيمات الفريق الشتوية.

ولم تشارك أية مع الأهلي في منافسات دوري المرتبط بسبب لوائح الاتحاد المصري للكرة الطائرة بانطلاق مشوار الصفقات الشتوية عقب البطولة.

ولعبت آية النادي خلال الست سنوات السابقة في دوري الجامعات الأمريكي رفقة جامعة كنساس.

وتشارك 4 فرق في نهائي كأس السوبر المصري للسيدات للكرة الطائرة.

وتتنافس فرق الأهلي والزمالك وسبورتنج ووادي دجلة.

وجاء جدول مباريات سوبر السيدات كالآتي:

الجمعة 13 فبراير

وادي دجلة × الأهلي - 6 مساء

سبورتنج × الزمالك - 8 مساء

السبت 14 فبراير

الزمالك × وادي دجلة - 6 مساء

الأهلي × سبورتنج - 8 مساء

الإثنين 16 فبراير

سبورتنج × وادي دجلة - 5 مساء

الأهلي × الزمالك - 7 مساء

وتقام نسخة السوبر المصري للسيدات للمرة الرابعة على التوالي.

وتوج فريق سيدات الأهلي باللقب ثلاث مرات سابقة أعوام 2023 - 2024 - 2025.

ويستضيف النادي الأهلي منافسات بطولة إفريقيا لسيدات الطائرة على صالة النادي في أبريل المقبل.