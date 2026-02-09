مواعيد مباريات الإثنين 9 فبراير 2026.. دوري أبطال آسيا
الإثنين، 09 فبراير 2026 - 09:45
كتب : FilGoal
يشهد اليوم الإثنين الموافق 9 فبراير 2026 استئناف مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة.
لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.
دوري أبطال آسيا
يحل الشرطة العراقي ضيفا على ناساف كارشي في الرابعة إلا ربع عصرا.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.
ويستضيف الوحدة الإماراتي فريق أهلي جدة السعودي في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.
بينما يحل الهلال السعودي ضيفا على شباب أهلي دبي في تمام السادسة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.
وفي نفس التوقيت يستضيف الدحيل القطري فريق الشارقة الإماراتي وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.
الدوري البرتغالي
يستضيف بورتو فريق سبورتنج لشبونة في الحادية عشرة إلا ربع مساء.
وتذاع المباراة عبر قناة الكويت الرياضية.
نرشح لكم
قبل مواجهة شباب الأهلي.. غياب بونو عن تدريبات الهلال بسبب الإصابة الوصل يعلن تعيين روي فيتوريا مديرا فنيا جديدا بمشاركة ربيعة والنني.. العين يفوز على الجزيرة في كلاسيكو الإمارات الكويت تنافس على استضافة كأس آسيا 2031 أو 2035 رغم إعلان فنربخشة فشل الصفقة.. اتحاد جدة يضم النصيري خبر في الجول – الكرمة العراقي يتفق مع عبد القادر على بنود عقده ولكن نادي أربيل: رفضنا عرض الأهلي لضم مصطفى قابيل.. وهذا موقف اللاعب توتوميركاتو: رومانيولي يضطر للبقاء في لاتسيو بعد فشل انتقاله إلى السد