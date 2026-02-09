مواعيد مباريات الإثنين 9 فبراير 2026.. دوري أبطال آسيا

الهلال السعودي

يشهد اليوم الإثنين الموافق 9 فبراير 2026 استئناف مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

دوري أبطال آسيا

يحل الشرطة العراقي ضيفا على ناساف كارشي في الرابعة إلا ربع عصرا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

ويستضيف الوحدة الإماراتي فريق أهلي جدة السعودي في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما يحل الهلال السعودي ضيفا على شباب أهلي دبي في تمام السادسة مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وفي نفس التوقيت يستضيف الدحيل القطري فريق الشارقة الإماراتي وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري البرتغالي

يستضيف بورتو فريق سبورتنج لشبونة في الحادية عشرة إلا ربع مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة الكويت الرياضية.

آسيا دوري أبطال آسيا للنخبة
