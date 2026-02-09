كوبماينرز: نحب عقلية سباليتي الهجومية لكن علينا التركيز على التمركز الوقائي

الإثنين، 09 فبراير 2026 - 00:46

كتب : FilGoal

تون كوبماينرز - يوفنتوس

أشاد تون كوبماينرز لاعب يوفنتوس بأسلوب لعب مدربه لوتشيانو سباليتي الذي يركز على الهجوم.

وتعادل يوفنتوس مع منافسه لاتسيو بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال اللاعب الهولندي لـ DAZN: "نحن غاضبون لأننا أضعنا الكثير من الفرص للتسجيل، وكان ينقصنا شيء ما في اللمسة الأخيرة".

أخبار متعلقة:
كيفو: مواجهة يوفنتوس؟ لا يهم أمام من نحصد النقاط يوفنتوس يفلت من الخسارة أمام لاتسيو ويتعادل في +90 سباليتي: لا أرى فرقا حقيقيا بين الأساسيين والبدلاء في يوفنتوس "قصتنا مستمرة".. يوفنتوس يعلن تجديد عقد يلديز

وأضاف "نريد الهجوم طوال الوقت، وأنا أحب ذلك وكذلك سباليتي، إنه نهج رائع ليوفنتوس ونمتع به الجماهير، لكن يجب أن نكون أفضل في التمركز الوقائي".

وتابع "عندما يستعيد الخصم الكرة، علينا العودة إلى مواقعنا بسرعة أكبر لتجنب الهجمات المرتدة".

وأتم "نحتاج إلى قدر أكبر من التركيز، والمزيد من التواصل في طريقة دفاعنا وهجومنا، عندما نشاهد المباراة ندرك بالتأكيد أننا بحاجة إلى تقديم أداء أفضل في مثل هذه المواقف".

ويستعد يوفنتوس لمواجهة غريمه إنتر في دربي إيطاليا في الجولة المقبلة من الكالتشيو يوم 14 فبراير الموافق السبت.

ووصل البيانكونيرو للنقطة 46 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وارتفع رصيد لاتسيو للنقطة الـ 33 في المركز الثامن.

يوفنتوس لاتسيو كوبماينرز
نرشح لكم
كيفو: مواجهة يوفنتوس؟ لا يهم أمام من نحصد النقاط جرافينبيرخ: دفعنا ثمن لحظة واحدة الخسارة أمام مانشستر سيتي فان دايك: ركلة الجزاء غيرت مسار المباراة ضد مانشستر سيتي يوفنتوس يفلت من الخسارة أمام لاتسيو ويتعادل في +90 لاوتارو يصنع التاريخ وهاتريك تمريرات لديماركو.. إنتر يسحق ساسولو بخماسية هالاند: كان على الحكم احتساب هدف شرقي.. وأشعر بالتوتر دائما سلوت: يجب الحديث عن فرصة صلاح أمام مانشستر سيتي جوارديولا: متأخرون عن أرسنال بـ 6 نقاط ولكن.. وكان على الحكم احتساب هدف شرقي
أخر الأخبار
كوبماينرز: نحب عقلية سباليتي الهجومية لكن علينا التركيز على التمركز الوقائي 4 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة صالات – منتخب مصر يتأهل إلى أمم إفريقيا للمرة الثامنة في التاريخ 4 ساعة | منتخب مصر
كيفو: مواجهة يوفنتوس؟ لا يهم أمام من نحصد النقاط 4 ساعة | الكرة الأوروبية
جرافينبيرخ: دفعنا ثمن لحظة واحدة الخسارة أمام مانشستر سيتي 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
أربيلوا: إذا كان بإمكان أي لاعب التفوق على كريستيانو فهو كيليان مبابي 4 ساعة | الدوري الإسباني
فان دايك: ركلة الجزاء غيرت مسار المباراة ضد مانشستر سيتي 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
بدون فينيسيوس.. ريال مدريد يفوز على فالنسيا في ميستايا 5 ساعة | الدوري الإسباني
يوفنتوس يفلت من الخسارة أمام لاتسيو ويتعادل في +90 5 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 2 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل 3 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 4 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي
/articles/523026/كوبماينرز-نحب-عقلية-سباليتي-الهجومية-لكن-علينا-التركيز-على-التمركز-الوقائي