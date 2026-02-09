كوبماينرز: نحب عقلية سباليتي الهجومية لكن علينا التركيز على التمركز الوقائي

أشاد تون كوبماينرز لاعب يوفنتوس بأسلوب لعب مدربه لوتشيانو سباليتي الذي يركز على الهجوم.

وتعادل يوفنتوس مع منافسه لاتسيو بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال اللاعب الهولندي لـ DAZN: "نحن غاضبون لأننا أضعنا الكثير من الفرص للتسجيل، وكان ينقصنا شيء ما في اللمسة الأخيرة".

وأضاف "نريد الهجوم طوال الوقت، وأنا أحب ذلك وكذلك سباليتي، إنه نهج رائع ليوفنتوس ونمتع به الجماهير، لكن يجب أن نكون أفضل في التمركز الوقائي".

وتابع "عندما يستعيد الخصم الكرة، علينا العودة إلى مواقعنا بسرعة أكبر لتجنب الهجمات المرتدة".

وأتم "نحتاج إلى قدر أكبر من التركيز، والمزيد من التواصل في طريقة دفاعنا وهجومنا، عندما نشاهد المباراة ندرك بالتأكيد أننا بحاجة إلى تقديم أداء أفضل في مثل هذه المواقف".

ويستعد يوفنتوس لمواجهة غريمه إنتر في دربي إيطاليا في الجولة المقبلة من الكالتشيو يوم 14 فبراير الموافق السبت.

ووصل البيانكونيرو للنقطة 46 في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

وارتفع رصيد لاتسيو للنقطة الـ 33 في المركز الثامن.