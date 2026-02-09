كرة صالات – منتخب مصر يتأهل إلى أمم إفريقيا للمرة الثامنة في التاريخ
الإثنين، 09 فبراير 2026 - 00:42
كتب : محمد جمال
تأهل منتخب مصر لكرة الصالات إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية للمرة الثامنة في التاريخ.
وجاء تأهل منتخب مصر بعد الفوز على كاب فيردي 3-1 في مباراة العودة بالتصفيات المؤهلة للبطولة.
وبذلك يكون منتخب مصر نجح في التأهل لكل النسخ لبطولة أمم إفريقيا للصالات منذ بدايتها.
وتقام بطولة أمم إفريقيا لكرة الصالات في المغرب خلال عام 2026 الجاري.
وتضم قائمة منتخب مصر كل من:
حراسة المرمى: أنس خالد – أحمد فكري – جمال عبد الناصر.
اللاعبون: خالد يسري – إبراهيم السيد – علاء عيسى – محمد جمال – محمد مصطفى – أحمد علي – فادي أشرف – عصام علاء – عبد الرحمن محمد – أحمد مصطفى – يوسف النبراوي.
ويأتي ذلك بقيادة نادر رشاد المدير الفني ويعاونه المعتز بالله سامي المدرب العام وأيمن عبد الرحمن مدربا لحراس المرمى.
