كيفو: مواجهة يوفنتوس؟ لا يهم أمام من نحصد النقاط

الإثنين، 09 فبراير 2026 - 00:36

شدد كريستيان كيفو المدير الفني لإنتر على أن مواجهة يوفنتوس في المباراة المقبلة مثلها مثل أي مباراة أخرى.

وسحق إنتر منافسه ساسولو بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال المدرب الروماني لسكاي سبورت إيطاليا: "حسمنا الدوري بنسبة 75%؟ بالنسبة النسبة 0%، ما زال هناك 14 مباراة أخرى، ولن يتغير أي شيء فالمباراة لها نفس الحسابات بـ 3 نقاط، هناك الكثير من العمل".

وأضاف "مباراة إنتر ضد يوفنتوس مثل أي لقاء آخر، نحن واعون بالتوقعات العالية الملقاة على فريقي، لدينا أسبوع كامل للتحضير لأول مرة منذ فترة طويلة".

وتابع "السوبر بول؟ آمل ألا أغفو لأنني في الفترة الأخيرة أنام كثيرا على الكنبة".

وأكمل "المواجهات المباشرة؟ ندرك أننا لسنا مثاليين، ما زال علينا التطور رغم الأداء الجيد، لكننا نواصل الطريق بقناعة، الدوري مثل الماراثون ولا يهم أمام من تحصد النقاط، الأهم هو الوصول إلى الهدف".

ويستعد يوفنتوس لمواجهة غريمه إنتر في دربي إيطاليا في الجولة المقبلة من الكالتشيو يوم 14 فبراير الموافق السبت.

وحافظ إنتر على الصدارة بارتفاع رصيده للنقطة 58.

بينما تجمد رصيد ساسولو عند النقطة 29 في المركز الـ 11.

