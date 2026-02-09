أربيلوا: إذا كان بإمكان أي لاعب التفوق على كريستيانو فهو كيليان مبابي

الإثنين، 09 فبراير 2026 - 00:34

كتب : FilGoal

ألفارو أربيلوا - ريال مدريد

يرى ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد أن كيليان مبابي يسير على خطى كريستيانو رونالدو.

كيليان مبابي

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وفاز ريال مدريد على فالنسيا بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب ميستايا بالجولة الـ 23 من الدوري الإسباني.

وقال أربيلوا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كنا نعرف ما الذي سنقبل عليه، لقد كانت ثلاثة انتصارات فقط خلال 11 عاما، وأنا كنت محظوظا لأنني جئت إلى ميستايا كثيرا كلاعب وأعلم مدى صعوبة الأمر، اللعب ضد ريال مدريد مهم لهم، ومع اعتمادهم على خط دفاع من 5 لاعبين كنا نعلم أننا سنحتاج إلى الصبر وكان علينا أن نلعب مباراة بتركيز شديد".

وواصل "لا يهم أين يلعب فالفيردي، سيقدم دائما أداء رائعا، أعلم أنه أسعد في خط الوسط وهو المكان الذي سنحصل على الأفضل منه فيه، ودافيد خيمينيز قدم أداء رائعا وهو خبر رائع للاعبي الأكاديمية لأنهم بإمكانهم اللعب بهذا المستوى".

وأكمل "سعيد بعودة ترينت بعد غيابه لفترة طويلة، نحتاج إلى دخوله إلى المباريات بشكل تدريجي".

وتابع "أرى أن كارباخال يتطور كل يوم وأنا لا أريد أن أخاطر به، هو يعمل في أيام الإجازة ولا شيء يقال، نحن دائما نسمع منه وهو لاعب مهم وسيجد أفضل أداء له مع الصبر".

وشدد "كنا نعتقد أننا لن نرى أي شخص مثل كريستيانو رونالدو ولكن كيليان مبابي في الطريق".

واستمر "نحن محظوظون بكيليان مبابي، هو أفضل لاعب في العالم حاليا، وكما قلت أداء كريستيانو بدا وكأنه من عالم آخر وكيليان لا يزال أمامه الطريق طويل، لكنه يمتلك الموهبة التي تؤهله للسير على خطاه ولم لا يتفوق عليه؟ إذا كان هناك من يستطيع فعل ذلك فهو كيليان".

وأتم "الخروج بشباك نظيفة هو واحد من الأشياء الإيجابية، بالتأكيد يمكننا رفع مستوانا ولدينا مساحة كبيرة للتحسن ولكن الفريق يتم بناؤه عن طريق الصلابة، كورتوا لم يتصد لأي كرة ضد فالنسيا، التفاني والالتزام والتضحية، هذه القيم أعاد ريال مدريد إثباتها ضد فالنسيا".

وارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 57 في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق نقطة عن برشلونة صاحب الصدارة.

