رئيس إنبي يعلن ضم كهربا وإعارة محمد حمدي إلى بيراميدز

الأحد، 08 فبراير 2026 - 23:46

كتب : FilGoal

أعلن أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي ضم محمود عبد المنعم "كهربا" لصفوف فريقه بعقد يمتد حتى نهاية الموسم.

وقال الشريعي عبر قناة أون سبورت: "كهربا أعطي إنبي الكثير في السابق ومن الرائع عودته لبيته مرة أخرى".

وأضاف "اتخذنا قرار عودة كهربا إلى إنبي بالاشتراك مع حمزة الجمل مدرب الفريق وهو مقتنع بهذه الفكرة بشكل كامل".

وأكمل "التعاقد مع كهربا لنهاية الموسم بدون أي شروط، وبالتأكيد سيحصل على مقابل مادي ولن يلعب مجانا".

وأتم تصريحاته "محمد حمدي انضم إلى بيراميدز على سبيل الإعارة، وذلك من أجل الحصول على فرصة للمشاركة واكتساب الخبرات ثم العودة من جديد للنادي ليقدم الإضافة معنا".

وتواجد كهربا في مقر نادي إنبي رفقة وكيله أحمد يحيى لتوقيع العقود في انتظار الإعلان الرسمي.

ودخل كهربا في مفاوضات خلال الفترة الماضية مع عدة أندية منها الاتحاد السكندري وغزل المحلة وزد.

وذلك بعد رحيله عن صفوف نادي القادسية الكويتي بعد فسخ تعاقده.

وكشف كهربا أن سبب فسخ تعاقده هو عدم حصوله على مستحقاته التعاقدية خلال الفترة الماضية.

ورحل كهربا عن الأهلي في يناير من عام 2025 الماضي، وانضم لصفوف الاتحاد الليبي.

قبل أن يرحل عنه بنهاية الموسم الماضي وينضم إلى القادسية الكويتي.

وبعد انضمامه إلى إنبي يكون كهربا عاد إلى بيته الذي بدأ منه رحلته مع كرة القدم بعد الرحيل عن قطاع الناشئين في الأهلي.

