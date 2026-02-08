لاوتارو يصنع التاريخ وهاتريك تمريرات لديماركو.. إنتر يسحق ساسولو بخماسية

الأحد، 08 فبراير 2026 - 23:31

كتب : محمد رؤوف

لاوتارو مارتينيز - فيديريكو ديماركو - إنتر

سحق إنتر منافسه ساسولو بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 24 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل يان بيسيك وماركوس تورام ولاوتارو مارتينيز ومانويل أكانجي ولويس هنريكي.

وعادل لاوتارو مارتينيز أسطورة النادي روبرتو بونينسينيا في المركز الثالث في قائمة تاريخ هدافي إنتر بـ 171 هدفا.

وتمكن فيديريكو ديماركو من صناعة 3 أهداف خلال المباراة ليواصل تألقه خلال المباريات الأخيرة.

وللمباراة الرابعة على التوالي يستمر ديماركو في المساهمة بالأهداف.

وصنع الإيطالي 6 أهداف وسجل هدفين في تلك المباريات.

وافتتح بيسيك النتيجة من رأسية عقب عرضية من ديماركو في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 28 ضاعف تورام الفارق بعد عرضية من ديماركو.

ثم أحرز لاوتارو الهدف الثالث، وعاد ديماركو لإكمال الثلاثية الخاصة به من صناعة هدف لأكانجي.

وحصل نيمانيا ماتيتش لاعب ساسولو على بطاقة صفراء في الدقيقة 55 وبعد اعتراضه تم طرده.

وللمرة الأولى استطاع لويس هنريكي تسجيل هدفا مع إنتر، إذ اختتم البرازيلي أهداف النيراتزوري في الدقيقة 88 من تسديدة صاروخية.

وحافظ إنتر على الصدارة بارتفاع رصيده للنقطة 58.

بينما تجمد رصيد ساسولو عند النقطة 29 في المركز الـ 11.

