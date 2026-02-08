هالاند: كان على الحكم احتساب هدف شرقي.. وأشعر بالتوتر دائما

يرى إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي أن على الحكم احتساب هدف ريان شرقي الثالث في ليفربول.

وفاز مانشستر سيتي على منافسه ليفربول بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وقال اللاعب النرويجي عبر بي بي سي سبورت: "دومينيك سوبوسلاي أمسكني من القميص ثم أنا فعلت الأمر ذاته، لذلك فقط كان يجب احتساب الهدف دون طرد سوبوسلاي.

وشدد "قلت للحكم فقط احتسب الهدف، هذا ما كان يريده الجميع، أعرف أن عليه اتباع القوانين، لكن بالنسبة لي يجب استخدام المنطق، لكن أحترم الحكم".

وتابع "ركلة الجزاء؟ لم أسجل في أنفيلد، لكن شعوري مذهل بعد إحراز الهدف، كنت متوترا جدا، والدي وزوجتي يعرفان ذلك، لكن بقية الناس يعتقدون أنني هادئ، التوتر يجعلك أكثر جدية".

وأضاف "كنت مرهقا للغاية بعد المباراة، لكن اللقاء كان مذهلا".

وأنهى حديثه "هذا الملعب من أصعب الملاعب، لكن لم نستسلم ونحتاج للاستمرارية".

وشهدت المباراة قرارات مثيرة للغاية في الدقائق القاتلة من عودة للفيديو وإلغاء هدف واحتساب طرد.

وحصل دومينيك سوبوسلاي على بطاقة حمراء في الدقيقة 90+13.

وتمكن مانشستر سيتي من الفوز على ليفربول في مباراتي الدوري للمرة الأولى منذ عام 1937.

وللمرة الأولى يفوز مانشستر سيتي على ملعب أنفيلد منذ 5 أعوام.

الفوز الأخيرة لمانشستر سيتي على ملعب أنفيلد كان في موسم 2020-2021 عندما انتصر بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة 23 من بطولة بريميرليج.

وشارك عمر مرموش بشكل أساسي مع مانشستر سيتي وخرج في الدقيقة 61 ودخل ريان شرقي بدلا منه.

وعلى الجانب الآخر لعب محمد صلاح جناح ليفربول في المباراة كاملة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 50 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري.

بينما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 39 في المركز السادس.

